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'जब कभी सम्राट चौधरी से मुलाकात होगी, तो पूछूंगा, नीतीश कुमार का पतन कैसे कराया', इरफान अंसारी ने सीएम को ऐसे दी बधाई

Ranchi News: झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अगर किसी मोड़ पर सम्राट चौधरी से मुलाकात होगी, तो जरूर पूछेंगे कि आखिर नीतीश कुमार का पतन कैसे कराया. इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार को संभालना सम्राट चौधरी के लिए एक चैलेंज होगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:20 PM IST

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इरफ़ान अंसारी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी (File Photo)
इरफ़ान अंसारी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी (File Photo)

Jharkhand News: बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है. बिहार के मुख्यमंत्री को झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने अपना दोस्त बताते हुए शुभकामनाएं दी. साथ ही सलाह भी दी. भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कैसे फिनिश किया गया, यह ठीक नहीं है.
जिस नीतीश कुमार ने बीजेपी पर विश्वास किया उनके साथ विश्वास घात किया गया.

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देते, तो किसी का क्या जाता? नीतीश कुमार को 20 वर्षों में हम हारा नहीं सके, लेकिन उन्हें साजिश के तहत बीजेपी ने हरा दिया.

इरफान अंसारी ने बिहार के मुख्यमंत्री को नसीहत भी दी. उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम जात-पात भेदभाव नहीं करना चाहिए. बीजेपी में रहने के बावजूद सम्राट चौधरी सेकुलर हैं. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी खोली और नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई.

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झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अगर किसी मोड़ पर सम्राट चौधरी से मुलाकात होगी, तो जरूर पूछेंगे कि आखिर नीतीश कुमार का पतन कैसे कराया. इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार को संभालना सम्राट चौधरी के लिए एक चैलेंज होगा. हमारी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

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