/झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

दो दिवसीय राजकीय शोक घोषित

सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर राज्य सरकार ने 6 और 7 सितंबर को दो दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है. इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई राजकीय समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा. राजकीय शोक के सम्मान में 7 सितंबर को राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने कैंप कार्यालय में पार्टी का झंडा झुका दिया है और आगामी सभी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं. सुदिव्य कुमार सोनू गिरिडीह सदर विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक थे. दिसंबर 2024 में उन्हें हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था. उनके पास नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी. वह झामुमो के केंद्रीय महासचिव भी थे.