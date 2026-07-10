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झारखंड में 'मिशन 2029' पर सियासी जंग: बीजेपी ने कसी कमर, JMM-कांग्रेस का तंज- 'ख्वाब देखना छोड़ दे'

Jharkhand Mission 2029: झारखंड बीजेपी के नए प्लान पर JMM और कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस प्रदेश महासचिव शमशेर आलम ने कहा कि 2029 तो दूर की बात है, कई वर्षों तक बीजेपी ख्याली पुलाव न पकाएं.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 10, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:18 PM IST
झारखंड में 'मिशन 2029' पर सियासी जंग: बीजेपी ने कसी कमर, JMM-कांग्रेस का तंज- 'ख्वाब देखना छोड़ दे'
Image Credit: झारखंड में &#039;मिशन 2029&#039; पर सियासी जंग (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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