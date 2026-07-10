झारखंड में 'मिशन 2029' पर सियासी जंग: बीजेपी ने कसी कमर, JMM-कांग्रेस का तंज- 'ख्वाब देखना छोड़ दे'

वहीं, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नए नवेले हैं, अनुभव की कमी है. 2029 तो क्या 2039 तक कुछ नहीं कर पाएंगे. दिवास्वप्न है, पैसे उनके पास बहुत हैं, प्रयास करें. पैसे खर्च कर सकते हैं, संसाधन इनके पास है, पर जनसमर्थन नहीं है. क्या प्रवास करने से वातानुकूलित कमरों में बैठ कर मंथन करने से आपका वोट बढ़ जाएगा. आप झारखंडियों का विश्वास जीत लेंगे, मुझे नहीं लगता है. इनकी मानसिकता झारखंड विरोधी है, उसको ये नहीं बदल पाएंगे. इनका एंटी झारखंडी मानसिकता दिखता है.