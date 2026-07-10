झारखंड में 'मिशन 2029' पर सियासी जंग: बीजेपी ने कसी कमर, JMM-कांग्रेस का तंज- 'ख्वाब देखना छोड़ दे'

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झारखंड में BJP 'मिशन 2029' पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने में जुटी है. पार्टी का लक्ष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के सौंपे गए कार्यों को पूरा करके और एक रणनीतिक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचकर राज्य में सत्ता हासिल करना है. हालांकि, विरोधी इसे महज एक दिवास्वप्न (खुली आंखों से कल्पना करना) करार देते हुए सवाल उठाते हैं कि पार्टी आवश्यक जनसमर्थन कहां से जुटाएगी? भले ही उसके पास धन और संसाधन मौजूद हों.
बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कहा कि राजनीतिक पार्टी का महत्वपर्ण कार्य चुनाव लड़ना और जीतना है. हम लोगों को 2024 में जो अपेक्षा थी कि पार्टी सत्ता में आए, पर नहीं आ पाए. अब इस अंहकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और राज्य की जनता को राहत पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं सभी लोग लगे हुए हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद पार्टी को मार्गदर्शन मिला है. प्रदेश अध्यक्ष उसी दिशा में कार्यक्रमों को ,संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
कांग्रेस प्रदेश महासचिव शमशेर आलम ने कहा कि बीजेपी लगातार दावा करती है कि वह चुनावी मोड में रहते हैं और संगठन का काम करती है. लेकिन देश की जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को उनके कुकर्मों का जवाब देने के लिए बैठी है. बीजेपी 2029 में पहले हिंदुस्तान की गद्दी बचा लें, फिर झारखंड की बात करें. आज झारखंड में गठबंधन की सरकार अपने काम के बदौलत है. 2029 तो दूर की बात है, कई वर्षों तक बीजेपी ख्याली पुलाव नहीं पकाएं.
वहीं, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नए नवेले हैं, अनुभव की कमी है. 2029 तो क्या 2039 तक कुछ नहीं कर पाएंगे. दिवास्वप्न है, पैसे उनके पास बहुत हैं, प्रयास करें. पैसे खर्च कर सकते हैं, संसाधन इनके पास है, पर जनसमर्थन नहीं है. क्या प्रवास करने से वातानुकूलित कमरों में बैठ कर मंथन करने से आपका वोट बढ़ जाएगा. आप झारखंडियों का विश्वास जीत लेंगे, मुझे नहीं लगता है. इनकी मानसिकता झारखंड विरोधी है, उसको ये नहीं बदल पाएंगे. इनका एंटी झारखंडी मानसिकता दिखता है.