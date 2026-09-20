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झारखंड में MMDR पर सियासी संग्राम: विरोध के बीच BJP चलाएगी जन जागरण अभियान

Jharkhand Politics: झारखंड में MMDR को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी 19 से 30 सितंबर तक जन जागरण अभियान चलाकर जनता को इसके फायदे बताएगी. वहीं, वित्त मंत्री और झामुमो प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 2029 के चुनाव में हार का सामना करने का दावा किया है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 20, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:16 PM IST
झारखंड में MMDR पर सियासी संग्राम: विरोध के बीच BJP चलाएगी जन जागरण अभियान
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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