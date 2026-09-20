/झारखंड में MMDR पर सियासी संग्राम: विरोध के बीच BJP चलाएगी जन जागरण अभियान

एमएमडीआर पर राजनीतिक नूरा-कुश्ती फिलहाल खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है. बीजेपी प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से झामुमो और कांग्रेस भ्रांति फैलाने का काम कर रही हैं, बीजेपी एमएमडीआर को लेकर जन जागरूकता लाने का काम करेगी. प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश है कि सभी जिलों में पार्टी के नेता अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करें. उन्होंने कहा कि एमएमडीआर को लेकर झारखंड सरकार, जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, वह तथ्यों से भटकाने का प्रयास है. 19 सितंबर से 30 सितंबर तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जन जागरण अभियान चलाएंगे.