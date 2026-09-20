/झारखंड में MMDR पर सियासी संग्राम: विरोध के बीच BJP चलाएगी जन जागरण अभियान

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Jharkhand Politics: झारखंड में MMDR को लेकर सत्ताधारी दल झामुमो और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन की राह पर हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 19 से 30 सितंबर तक जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अलग-अलग माध्यमों से जनता के बीच इसके फायदे बताएंगे. वहीं, इसको लेकर सत्ताधारी दल से लेकर वित्त मंत्री तक बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि 2029 के चुनाव में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा.
एमएमडीआर पर राजनीतिक नूरा-कुश्ती फिलहाल खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है. बीजेपी प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से झामुमो और कांग्रेस भ्रांति फैलाने का काम कर रही हैं, बीजेपी एमएमडीआर को लेकर जन जागरूकता लाने का काम करेगी. प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश है कि सभी जिलों में पार्टी के नेता अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करें. उन्होंने कहा कि एमएमडीआर को लेकर झारखंड सरकार, जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, वह तथ्यों से भटकाने का प्रयास है. 19 सितंबर से 30 सितंबर तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जन जागरण अभियान चलाएंगे.
वहीं, इसको लेकर झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि जब आप कोई गलती कर देते हैं, तो अपराधबोध होता है. इसके बाद अपनी गलतियों को ढकने का प्रयास किया जाता है. एमएमडीआर पर बीजेपी जो जन जागरण अभियान चलाने जा रही है, वह उसी अपराधबोध का परिणाम है. एमएमडीआर से राज्यों को नुकसान होगा. बीजेपी को लग गया है कि जैसे ही जनता के बीच यह संदेश चला गया कि झारखंड में 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा, तो 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा. इसी से बचने के लिए यह कवायद की जा रही है.
बीजेपी के लोगों में अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है. वहां आंतरिक लोकतंत्र नहीं है. जैसे ही वे बोलेंगे, उनके पर कतर दिए जाएंगे. अब उनके पास कोई चारा नहीं है. वे जनता के बीच जाकर झूठ-सच बोलेंगे, उन्हें बहलाएंगे-फुसलाएंगे और कहेंगे कि इससे झारखंड को फायदा होगा. अपनी गलती को ढकने के लिए वे यह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के लिए तैयार रहें.
झामुमो प्रवक्ता धीरज दुबे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी राज्य की जनता को समझाने का प्रयास करे, शायद जनता समझ जाए, लेकिन झारखंड की जनता उनके दोहरे रवैये को जानती है. वे करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं. अब 2047 का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई. बुलेट ट्रेन चलाने, 100 स्मार्ट सिटी बनाने और गंगा की सफाई करवाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बीफ कंपनियों से चंदा लेती है. वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं.