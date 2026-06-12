/Jharkhand Weather: 60KMPH की हवाएं, झमाझम बारिश और ठनका... मानसून आते ही झारखंड के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Jharkhand Weather Report Today: देशभर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ते हुए कई हिस्सों में दस्तक दे चुका है. इसके साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम खराब रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, झारखंड के उत्तरी हिस्से में मानसून पहुंच चुका है. मानसून पहुंचने से मौसम काफी सुहावना हो चुका है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. रांची IMD के अनुसार, आज (शुक्रवार, 12 जून) झारखंड के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना बनी हुई है. आज दुमका, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह समेत 10 जिलों में बारिश हो सकती है.