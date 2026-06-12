/Jharkhand Weather: 60KMPH की हवाएं, झमाझम बारिश और ठनका... मानसून आते ही झारखंड के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

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Jharkhand Weather Report Today: देशभर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ते हुए कई हिस्सों में दस्तक दे चुका है. इसके साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम खराब रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, झारखंड के उत्तरी हिस्से में मानसून पहुंच चुका है. मानसून पहुंचने से मौसम काफी सुहावना हो चुका है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. रांची IMD के अनुसार, आज (शुक्रवार, 12 जून) झारखंड के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना बनी हुई है. आज दुमका, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह समेत 10 जिलों में बारिश हो सकती है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून के झारखंड की ओर तेजी से बढ़ने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विशेषज्ञों ने आज धनबाद, बोकारो, कोडरमा समेत 6 जिलों में तेजा आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची के अलावा खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गुमला, कोडरमा, लोहरदगा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.
इन जिलों में बारिश के दौरान तूफानी हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने की आशंका बनी हुई है. इन परिस्थितियों को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के शेष जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को खराब मौसम में घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. राजथानी रांची में गुरुवार (11 जून) की शाम हुई झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दिलाई.
सुबह से तेज धूप और गमी के कारण लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में घने बादल छा गए. शाम करीब चार बजे बारिश शुरू हुई, जिसके साथ हल्की हवाएं भी चलीं. इससे मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा.