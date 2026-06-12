/Jharkhand Monsoon: झारखंड में मानसून ने दी दस्तक, 3 से 4 दिनों में संथाल परगना से होगी एंट्री, रांची समेत पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट!

रांची मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर मानसून संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर सकता है. मानसून आने के बाद झारखंड राज्य के कई जिलों में अचछी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. अच्छी बारिश होने से सबसे ज्यादा किसानों को फायदा होगा साथ ही आम लोगों को भी भीषण गर्मी सा राहत मिलने की पूरी उम्मीद है. झारखंड में लगातार बदल रहे मौसम से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मानसून सक्रिय हो गया है.