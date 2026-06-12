/Jharkhand Monsoon: झारखंड में मानसून ने दी दस्तक, 3 से 4 दिनों में संथाल परगना से होगी एंट्री, रांची समेत पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट!

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Jharkhand Monsoon: झारखंड में मानसून की आहट दिखाई देने लगी है. राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांस हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और आसामान में बादल छाए रहने के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून की शुरूआती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके संकेत साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं.
रांची मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर मानसून संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर सकता है. मानसून आने के बाद झारखंड राज्य के कई जिलों में अचछी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. अच्छी बारिश होने से सबसे ज्यादा किसानों को फायदा होगा साथ ही आम लोगों को भी भीषण गर्मी सा राहत मिलने की पूरी उम्मीद है. झारखंड में लगातार बदल रहे मौसम से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मानसून सक्रिय हो गया है.
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि गुरुवार को हुई मूसलधार बारिश को प्री-मानसून बारिश माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं. हालांकि 15 जून के बाद बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है. इसके बावजूद अगले 24 घंटों में होने वाले मौसमीय बदलाव से मानसून की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी.
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में एक मौसमीय सिस्टम सक्रिय है.दक्षिण पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. इसी सिस्टम के प्रभाव से 12 और 13 जून को झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है.
रिपोर्ट: कामरान जलीली