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Jharkhand Monsoon: झारखंड में मानसून ने दी दस्तक, 3 से 4 दिनों में संथाल परगना से होगी एंट्री, रांची समेत पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट!

Jharkhand Monsoon: झारखंड में मानसून की आहट तेज हो गई है. राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 3–4 दिनों में मानसून संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर सकता है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 12, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:16 PM IST
Jharkhand Monsoon: झारखंड में मानसून ने दी दस्तक, 3 से 4 दिनों में संथाल परगना से होगी एंट्री, रांची समेत पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट!
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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