झारखंड से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा लाल आतंक, नक्सलियों का बड़ा समूह कल डाल देगा हथियार

Jharkhand Naxalism: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि देश में नक्सलवाद अब इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह गया है. हालांकि झारखंड के सारंडा जंगल में अभी इसके अवशेष हैं, जिन्हें दफन किया जाना शेष है.
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झारखंड से लाल आतंक के पूरे सफाए को लेकर झारखण्ड पुलिस और सुरक्षाबलों ने चौतरफा घेराबंदी कर ली है. हालांकि, चाईबासा जिले को छोड़कर सभी जिले नक्सल मुक्त हो चुके हैं और अब चाईबासा स्थित सारंडा के जंगलों में बचे हुए नक्सलियों के खिलाफ फाइनल मूव की रणनीति तैयार की जा चुकी है. जानकारी के मुताबिक, झारखंड पुलिस और फोर्सज से चौतरफा घिरने के बाद भारी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण की तैयारी में हैं और 25 नक्सली पुलिस मुख्यालय में पुलिस और फोर्स के सामने हथियार डालने जा रहे हैं.
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आईजी ऑपरेशन नरेंद्र सिंह ने बताया कि झारखण्ड पुलिस ने फोर्सेज के साथ मिलकर नक्सलियों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने की तैयारी कर ली है. उन्होंने बताया कि झारखण्ड से लगभग सभी नक्सलियों ने या तो सरेंडर कर दिया है या फिर मारे गए हैं. जो बचे हुए नक्सली हैं, उनसे अपील की गई है कि सरेंडर हो जाइए वरना मार गिराए जाएंगे.
आईजी ऑपरेशन ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की के बारे में बताया कि पूरे जंगल की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है. सोनूआ थाना क्षेत्र में मंगलवार को नक्सलियों के साथ एक्सचेंज ऑफ़ फायर हुआ था, उसमें नक्सली कुछ सामान छोड़कर भागे हैं और जानकारी यह मिली है कि कुछ लोगों को गोली भी लगी.
सारंडा के जंगल, जहां नक्सली छुपे हैं, उसे कोबरा झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है.