Jharkhand News: तीन साल से फरार स्थाई वारंटी गिरफ्तार: मुफस्सिल थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी, चापाडंगा से दबोचा आरोपी

Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बीते तीन वर्षों से फरार चल रहे एक स्थाई वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिसकातुल आलम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलामी गांव का निवासी है. बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और किसी भी तरह की लोकेशन ट्रैकिंग से बचने की कोशिश कर रहा था. आखिरकार पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर उसे नगर थाना क्षेत्र के चापाडंगा इलाके से धर दबोचा, जहां वह एक नए घर में छिपकर रह रहा था.

गुप्त सूचना से खुला आरोपी का ठिकाना

पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि फरार वारंटी चापाडंगा में रह रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की और पूरी योजना के साथ इलाके में निगरानी शुरू की. इसके बाद देर रात छापेमारी कर आरोपी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया.

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तकनीकी साक्ष्य और गुप्तचरों की अहम भूमिका

गिरफ्तारी की कार्रवाई में पुलिस ने गुप्तचरों की मदद के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्यों का भी सहारा लिया. लगातार निगरानी और डेटा विश्लेषण के बाद आरोपी की सही लोकेशन का पता लगाया गया, जिसके बाद टीम ने बिना समय गंवाए कार्रवाई को अंजाम दिया.

आगे भी जारी रहेगा अभियान

थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए फरार अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक