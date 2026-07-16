/झारखंड: पढ़ाई बीच में छूटी तो भी नहीं होगा नुकसान, उच्च शिक्षा के लिए आ रहा है नया मॉड्यूल

उच्च शिक्षा के लिए नया मॉड्यूल तैयार

दुमका में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार ने कहा कि विभाग ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा के लिए नया मॉड्यूल तैयार किया है. इसके तहत यदि कोई छात्र किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तब भी उसकी अर्जित शैक्षणिक उपलब्धि सुरक्षित रहेगी और वह भविष्य में अपनी पढ़ाई वहीं से आगे जारी कर सकेगा. उन्होंने बताया कि संताल परगना में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुमका के हंसडीहा में डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज, साहिबगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज और कई नए पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जाएंगे. दुमका और गोड्डा में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर का गठन हो चुका है, जबकि साहिबगंज में भी क्लस्टर बनाने की तैयारी चल रही है.