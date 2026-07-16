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झारखंड: पढ़ाई बीच में छूटी तो भी नहीं होगा नुकसान, उच्च शिक्षा के लिए आ रहा है नया मॉड्यूल

झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए नया मॉड्यूल तैयार किया गया है. प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2027 की शुरुआत में विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:50 PM IST
झारखंड: पढ़ाई बीच में छूटी तो भी नहीं होगा नुकसान, उच्च शिक्षा के लिए आ रहा है नया मॉड्यूल
Image Credit: झारखंड: पढ़ाई बीच में छूटी तो भी नहीं होगा नुकसान (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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