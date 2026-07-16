/झारखंड: पढ़ाई बीच में छूटी तो भी नहीं होगा नुकसान, उच्च शिक्षा के लिए आ रहा है नया मॉड्यूल

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झारखंड में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है. विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार ने दुमका में सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपती और अधिकारीयों के साथ बैठक करने के बाद कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को रोजगारपरक और लचीली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है. साथ ही, संताल परगना में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए नए संस्थानों की स्थापना भी की जाएगी.
उच्च शिक्षा के लिए नया मॉड्यूल तैयार
दुमका में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार ने कहा कि विभाग ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा के लिए नया मॉड्यूल तैयार किया है. इसके तहत यदि कोई छात्र किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तब भी उसकी अर्जित शैक्षणिक उपलब्धि सुरक्षित रहेगी और वह भविष्य में अपनी पढ़ाई वहीं से आगे जारी कर सकेगा. उन्होंने बताया कि संताल परगना में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुमका के हंसडीहा में डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज, साहिबगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज और कई नए पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जाएंगे. दुमका और गोड्डा में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर का गठन हो चुका है, जबकि साहिबगंज में भी क्लस्टर बनाने की तैयारी चल रही है.
विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया
प्रधान सचिव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2027 की शुरुआत में विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी. साथ ही, शैक्षणिक सत्र और परीक्षाएं समय पर हों, इसके लिए विश्वविद्यालयों का अकादमिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि नए पाठ्यक्रम स्थानीय जरूरतों और रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे. राज्य में इको-टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए इसे भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर विचार किया जा रहा है. वहीं, सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की कार्यशैली को लेकर एबीवीपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि विभाग मामले को गंभीरता से ले रहा है और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी