झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर, रामनवमी जुलूस से पहले DGP ने हजारीबाग में संभाली कमान, ड्रोन और CCTV से होगी चप्पे-चप्पे की निगरानी

Jharkhand News: झारखंड में रामनवमी पर्व को लेकर राज्य भर में सुरक्षा व्यस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है. इसी क्रम में झारखंड पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा बुधवार को हजारीबाग पहुंचीं और शहर के विभिन्न जुलूस मार्गों का व्यापक निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ जिले के पुलिस अधीक्षक समेत कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे. डीजीपी ने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का विशेष रूप से जायजा लिया और वहां तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारीयों को निर्देशित किया कि जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अव्यस्था या अफवाह फैलने से रोकने के लिए सतर्कता बरती जाए.

पुलिस अधिकारियों को दिए गए दिशा-निर्देश

तदाशा मिश्रा ने अधिकारियों को कहा कि हर स्थिति पर पैनी नजर रखी जाए. जुलूस मार्गों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन से निरीक्षण और कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से तुरंत निपटने के लिए तैयारी बनी रहे. इसके साथ ही उन्होंने सुनिश्चित किया कि हजारीबाग में रामनवमी पर्व शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जाए.

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आम लोगों से अपील और सुरक्षा व्यवस्था

DGP ने आम नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उनकी इस पहल से स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे में सतर्कता और सक्रियता और बढ़ गई है.

सुरक्षित और शांतिपूर्ण पर्व की उम्मीद

DGP के दौरे और निरीक्षण से आम लोगों में भी विश्वास बढ़ा है कि इस बार रामनवमी का आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न होगा. सभी सुरक्षा उपायों और निगरानी तंत्र के चलते प्रशासन, पुलिस और नागरिक मिलकर पर्व को सुरक्षित और भाईचारे के साथ मनाने के लिए तैयार हैं.

रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू