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स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगे झारखंड पुलिस के जाबांज जवान, IG शैलेंद्र सिन्हा को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल

Jharkhand News: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस के जाबांज जवानों को सम्मानित किया जाएगा. इसी कड़ी में बोकारो के जोनल आइजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 14, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:41 PM IST
स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगे झारखंड पुलिस के जाबांज जवान, IG शैलेंद्र सिन्हा को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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