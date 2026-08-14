/स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगे झारखंड पुलिस के जाबांज जवान, IG शैलेंद्र सिन्हा को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल

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स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस के जाबांज जवानों को सम्मानित किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सम्मानित होने वाले पुलिस जवानों की लिस्ट जारी कर दी गई है. बोकारो के जोनल आइजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा 8 अन्य जवानों को सराहनीय सेवा पदक से पुरस्कृत किया जाएगा. वहीं, 23 अन्य जवानों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें सम्मानित करेंगे.
इन्हें मिलेगा सराहनीय सेवा पदक
1 औरंगजेब खान- कांस्टेबल
2. संजय कुमार सिंह- कांस्टेबल
3. जितेंद्र कुमार सिंह- हेड कांस्टेबल
4. पूर्ण बहादुर सिंह- हेड कांस्टेबल
5. नंद किशोर महतो- हेड कांस्टेबल
6. योगेंद्र कुमार दास- हवलदार
7. अनिता तिर्की- कांस्टेबल
8. पंकज कुमार राय- असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर
IG शैलेंद्र सिन्हा को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल
बोकारो रेंज के IG शैलेंद्र सिन्हा को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया जाएगा. आईजी शैलेंद्र सिन्हा अपने सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने बोकारो से नक्सवाद को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई है. उन्होंने अपने क्षेत्र में ना सिर्फ माओवाद को समाप्त किया, बल्कि साइबर अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने में सफलता हासिल की है.
इन्हें मिलेगा सराहनीय सेवा पदक
आइजी डॉक्टर माइकलराज एस व ए. विजयलक्ष्मी, डीआइजी अनुरंजन किस्पोट्टा, विशेष शाखा के डीएसपी नीरज कुमार, संचार एवं तकनीकी सेवाएं के इंस्पेक्टर अरुण कुमार, एसटीएफ के एएसआइ अरविंद कुमार पालित, वाशिष्ट कुंवर, संजीव कुमार झा व विजय कुमार, चालक हवलदार मो. इकबाल, विंडराय मुंदरी, जैप 10 की महिला सिपाही मानती खलखो व प्रभा देवी, एटीएस के मनोज कुमार राय, आइटीएस के इंस्पेक्टर असीत कुमार मोदी, रांची जिला के एएसआइ दीपक पुंज, सीआइडी के एएसआइ महेंद्र महतो, एसटीएफ के हवलदार विजय थापा, जैप 10 की महिला हवलदार रंजिता कुजूर, गढ़वा जिला के सिपाही विदेशी मांझी, चतरा के सिपाही अजय कुमार दुबे, जैप 10 की महिला सिपाही पुष्पा ओडेया व गुमला के सिपाही दीपक कुमार सिंह को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा.