/स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगे झारखंड पुलिस के जाबांज जवान, IG शैलेंद्र सिन्हा को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल

आइजी डॉक्टर माइकलराज एस व ए. विजयलक्ष्मी, डीआइजी अनुरंजन किस्पोट्टा, विशेष शाखा के डीएसपी नीरज कुमार, संचार एवं तकनीकी सेवाएं के इंस्पेक्टर अरुण कुमार, एसटीएफ के एएसआइ अरविंद कुमार पालित, वाशिष्ट कुंवर, संजीव कुमार झा व विजय कुमार, चालक हवलदार मो. इकबाल, विंडराय मुंदरी, जैप 10 की महिला सिपाही मानती खलखो व प्रभा देवी, एटीएस के मनोज कुमार राय, आइटीएस के इंस्पेक्टर असीत कुमार मोदी, रांची जिला के एएसआइ दीपक पुंज, सीआइडी के एएसआइ महेंद्र महतो, एसटीएफ के हवलदार विजय थापा, जैप 10 की महिला हवलदार रंजिता कुजूर, गढ़वा जिला के सिपाही विदेशी मांझी, चतरा के सिपाही अजय कुमार दुबे, जैप 10 की महिला सिपाही पुष्पा ओडेया व गुमला के सिपाही दीपक कुमार सिंह को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा.