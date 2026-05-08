झारखंड में सियासी घमासान: बीजेपी ने लगाया तुष्टिकरण का आरोप, कांग्रेस और झामुमो का जोरदार पलटवार

Jharkhand News: झारखंड की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक-दूसरे पर लगातार हमलावर हैं. इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी को झूठ और भ्रम फैलाने वाली पार्टी बताया है. वहीं झामुमो ने भी बीजेपी पर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया. राजनीतिक दलों के बीच जारी इस जंग से राज्य का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है और आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.

बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह तुष्टिकरण की राजनीति में डूब चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल एक विशेष समुदाय को ध्यान में रखकर राजनीति करती है और दलित- आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही है. अमर बाउरी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता प्रदीप बालमुचू को हाशिए पर डाल दिया गया है, जबकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र अब जनता के सामने आ चुका है.

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वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं की सोच 'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी' से प्रभावित है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलित और आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम किया है. कांग्रेस ने के.आर. नारायणन को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया और SC-ST एक्ट को मजबूत बनाया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल झूठ, भ्रम और साजिश के जरिए दलितों को बरगलाने का काम करती है.

इधर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अनर्गल बयान देते हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता परेशान है.उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत में है.