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भगवा घेरे में झारखंड! बंगाल की जीत के बाद BJP उत्साहित, क्या हेमंत सोरेन बचा पाएंगे अपना किला?

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और पड़ोसी राज्यों में एनडीए की सरकारों के बीच झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. कांग्रेस और झामुमो ने स्पष्ट किया है कि हेमंत सोरेन केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में नहीं झुकेंगे. उन्होंने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी कोशिशों से उनका गठबंधन और अधिक मजबूत होकर उभरेगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 10, 2026, 04:40 PM IST

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झारखंड में सियासी घमासान
झारखंड में सियासी घमासान

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद अब झारखंड एक ऐसे राज्य के रूप में दिख रहा है, जिसके चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चारों तरफ से भगवा झंडे से घिरे झारखंड में वर्तमान सरकार अपनी मजबूती बनाए रख पाएगी? इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.

झारखंड में मचे इस सियासी घमासान के बीच कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बचाव करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि झारखंड के नेतृत्व का नाम हेमंत सोरेन है, 'हेमंत विश्व शर्मा' नहीं, जो डर के मारे अपना पाला बदल लें. राकेश सिन्हा के अनुसार, हेमंत सोरेन इस मिट्टी के बेटे हैं. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि झारखंड की मिट्टी की यह खासियत है कि इसे जितना दबाने या कुचलने की कोशिश की जाती है, यह उतनी ही मजबूती से उभरकर सामने आती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने झारखंड में 'ऑपरेशन लोटस' चलाने की कोशिश की, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि राजभवन को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया. लेकिन इन सबके बावजूद, महागठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट और मजबूत बना हुआ है. कांग्रेस का दावा है कि झारखंड में बीजेपी की दाल कभी नहीं गलने वाली.

दूसरी ओर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने आने वाले समय में झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने का पूरा भरोसा जताया है. उन्होंने पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही सीटों में अंतर रहा हो, लेकिन वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था. बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को गलतफहमी थी कि हेमंत सोरेन के आने से विकास होगा और कानून व्यवस्था सुधरेगी. लेकिन सरकार के डेढ़ साल बाद हालात और खराब हो गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला, बालू और कंकड़ का अवैध कारोबार पुलिस और सरकार के संरक्षण में चल रहा है. इसी कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे पुलिस अफसरों तक को धमकी दे रहे हैं. बीजेपी का कहना है कि अब जनता सब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव के परिणाम राज्य से इन दागों को खत्म कर देंगे.

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झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर ने बंगाल के चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षाबलों के दम पर सत्ता हासिल की गई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झारखंड में भी कई बार 'ऑपरेशन लोटस' और मुख्यमंत्री को जेल भेजने जैसी साजिशें रचीं, लेकिन उनके सारे दांव उल्टे पड़ गए. मिथिलेश ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी की पिछली साजिशों का फायदा इंडिया गठबंधन को मिला और वे 56 सीटों तक पहुँच गए. अगर बीजेपी ने फिर से कोई 'दुस्साहस' या साजिश करने की कोशिश की, तो इस बार गठबंधन 56 से सीधे 70 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगा. उनका मानना है कि झारखंड की जनता बीजेपी की चालों को सफल नहीं होने देगी.

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कुल मिलाकर, झारखंड की राजनीति अब एक दिलचस्प मोड़ पर है. एक तरफ जहां चारों तरफ एनडीए शासित राज्यों की घेराबंदी है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड की सत्ताधारी पार्टी इसे अपनी मजबूती का अवसर मान रही है. बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, तो वहीं झामुमो और कांग्रेस इसे मिट्टी की अस्मिता और बाहरी साजिशों के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं. अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता किस तरफ अपना झुकाव दिखाती है.

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