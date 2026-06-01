Jharkhand Politics: झारखंड में SIR प्रक्रिया पर भारी बवाल, JMM की चिट्ठी पर BJP का तीखा पलटवार

बिहार समेत कई राज्यों में 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (SSR) प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब झारखंड में भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई है. अन्य राज्यों में सामने आए विवादों और शिकायतों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि-मुक्त बनाया जाए. पार्टी ने जोर देकर कहा है कि अन्य राज्यों में सामने आई कमियों और अनियमितताओं को किसी भी हाल में झारखंड में नहीं दोहराया जाना चाहिए. झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस पत्र के जवाब में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पलटवार किया है.

स्पष्टीकरण के लिए चुनाव आयोग को पत्र

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि पार्टी की कुछ आशंकाओं पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा गया है. विनोद पांडे ने कहा कि राज्य में सभी राजनीतिक दलों द्वारा बूथ स्तरीय एजेंट (BLA-2) और बूथ समितियों का गठन पहले ही किया जा चुका है और JMM भी सक्रिय रूप से अपने जनसंपर्क कार्यक्रम चला रहा है. पार्टी के प्रतिनिधि लोगों से सीधे संवाद करने के लिए राज्य के हर जिले का दौरा कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने अन्य राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों के दौरान सामने आए विभिन्न मुद्दों का संज्ञान लिया है और इन मामलों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. चुनाव आयोग से मिलने वाले जवाब से कई पहलुओं पर स्पष्टता आएगी, जिससे पार्टी आगामी चुनावी प्रक्रिया के लिए अपनी बूथ समितियों को बेहतर ढंग से तैयार कर सकेगी.

बीजेपी ने किया पलटवार

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव के द्वारा लिखे गए पत्र पर पलटवार करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी महासचिव अमर बावरी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तुष्टिकरण और विदेशी वोटर के जरिए मिलने वाले वोट को लेकर ऐसी बयान बाजी कर रही है. उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में पॉलीटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप है. इससे किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए. इनको मालूम है कि जो विदेशी नागरिकों को लोगों ने पाल-पोश कर रखा है और अगर वह चले जाएंगे तो इनका सत्ता पाना मुश्किल हो जाएगा. देश की संप्रभुता को खतरे में रखकर भी वे अपने वोट बैंक को बचाना चाहते हैं. इस मामले में जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा से नफरत है और बीजेपी से प्यार है. वोटर की सूची पर यह भी नहीं लिखा है कि कौन किसका समर्थक है, इसीलिए आरोप लगाना शायद सही नहीं.

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कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

विरोधियों द्वारा किए गए कटाक्ष पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है. महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 75 वर्षों से लगातार हो रहे हैं लेकिन कभी सवाल नहीं उठे. आज सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं लोकतांत्रिक संस्थाएं कुचली जा रही हैं. आलोक दुबे ने कहा कि ज्ञानेश जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. आज इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी कटघरे में है और बेईमानी करके चुनाव जीत रही है.