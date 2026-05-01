Jharkhand T20 League: बल्ला घूमेगा, झारखंड झूमेगा! धोनी के धरती में मिलेगा IPL जैसा रोमांच

Jharkhand T20 League: झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में आईपीएल की तर्ज पर झारखंड T20 लीग का आगाज होने जा रहा है. राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों को आईपीएल और राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाने का एक मौका मिलेगा. महेंद्र सिंह धोनी, शाहबाज नदीम, सौरव तिवारी, वरुण आरोन के बाद राज्य के युवा खिलाड़ियों ने यह साबित किया है कि झारखंड सिर्फ मिनरल्स और प्राकृतिक संसाधनों से ही नहीं बल्कि क्रिकेट के हुनर से भी लैस है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ऐसी प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से रांची के स्टेडियम में T20 झारखंड लीग का आयोजन करने जा रहा है.

6 पुरुष और तीन महिलाओं की टीम लेंगी हिस्सा

आईपीएल की तर्ज पर होने वाले इस मुकाबले में कुल 6 पुरुष और तीन महिलाओं की टीम हिस्सा लेंगी, जिनकी टीम के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, जबकि मुकाबले जून के महीने में शुरू होगी. मामले की जानकारी देते हुए कमिटी ने बताया कि नई कमेटी के गठन के बाद झारखंड में लगातार क्रिकेट के बड़े और डोमेस्टिक आयोजन हो रहे हैं. इस टूर्नामेंट में पुरुष की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि महिलाओं की तीन टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी.

यह भी पढ़ें: 'सरेंडर करो या बुलडोजर झेलो', वैशाली पुलिस का अपराधियों को बड़ा अल्टीमेटम

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल में भी जाने का एक बेहतर मौका मिलेगा

संयुक्त सचिव शहबाज नदीम ने बताया कि पहली बार फ्रैंचाइजी बेस क्रिकेट झारखंड में हो रहा है और युवा खिलाड़ियों को अपने स्किल को दिखाने का एक बेहतर प्लेटफार्म है और यहां से खिलाड़ियों को आईपीएल में भी जाने का एक बेहतर मौका मिलेगा. महेंद्र सिंह धोनी, शाहबाज नदीम, सौरव तिवारी और वरुण आरोन जैसे खिलाड़ियों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब नई पीढ़ी मैदान में उतरने को तैयार है. पुरुष और महिला दोनों वर्गों की टीमों के साथ होने वाला यह फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट न सिर्फ क्रिकेट का रोमांच बढ़ाएगा, बल्कि झारखंड के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और आईपीएल स्तर तक पहुंचने का बड़ा प्लेटफॉर्म भी देगा.

रिपोर्ट: कामरान जलीली