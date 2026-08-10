/टूटते रहे बैरिकेड, अनशनकारी देवेंद्र को कंधों पर लेकर विधानसभा के करीब पहुंचे छात्र, आंदोलन में पहुंचे विधायक जयराम

रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन सोमवार को कई रूपों में नजर आया. विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों ने बैरिकेड तोड़े. कच्चे और पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़े. सड़क पर बैठकर नारे लगाए. प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. आंदोलन की अगुवाई कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा के स्वयंसेवक भीड़ को रोकने की कोशिश करते रहे. जयपाल सिंह स्टेडियम में 9 दिनों से अनशन पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को समर्थकों ने कपड़े और डंडे से बनी पालकी में कंधों पर उठाकर विधानसभा के करीब पहुंचाया. एंबुलेंस से विधानसभा की ओर जाते समय जगन्नाथपुर मंदिर के पास उन्हें रोक दिया गया था.