Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /टूटते रहे बैरिकेड, अनशनकारी देवेंद्र को कंधों पर लेकर विधानसभा के करीब पहुंचे छात्र, आंदोलन में पहुंचे विधायक जयराम

टूटते रहे बैरिकेड, अनशनकारी देवेंद्र को कंधों पर लेकर विधानसभा के करीब पहुंचे छात्र, आंदोलन में पहुंचे विधायक जयराम

Jharkhand Student Protest: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन सोमवार को उग्र हो गया. रांची में विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेडिंग तोड़ दी और कच्चे-पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़े.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 10, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:28 PM IST
टूटते रहे बैरिकेड, अनशनकारी देवेंद्र को कंधों पर लेकर विधानसभा के करीब पहुंचे छात्र, आंदोलन में पहुंचे विधायक जयराम
Image Credit: टूटते रहे बैरिकेड, अनशनकारी देवेंद्र को कंधों पर लेकर विधानसभा के करीब पहुंचे छात्र, आंदोलन में पहुंचे विधायक जयराम

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टूटते रहे बैरिकेड, अनशनकारी देवेंद्र को कंधों पर लेकर विधानसभा के करीब पहुंचे छात्र
2
3
4
5