/झारखंड राज्यसभा चुनावः JMM ने एक सीट पर उतारा कैंडिडेट, बैजनाथ राम को घोषित किया अपना उम्मीदवार

बता दें कि कांग्रेस पहले ही एक सीट के लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है. कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को टिकट दिया गया है. इसको लेकर इंडिया ब्लॉक में ही घमासान देखने को मिल रहा था. जेएमएम ने कांग्रेस उम्मीदवार का विरोध करते हुए दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही थी. शुक्रवार (5 जून) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई थी. इसमें फैसला लिया गया था कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार देने से पहले जेएमएम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. इसी वजह से पार्टी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. हालांकि, अब जेएमएम की ओर से अब सिर्फ एक सीट पर ही कैंडिडेट उतारा गया है. जिससे माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस और जेएमएम के बीच बात बन गई है.