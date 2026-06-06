/झारखंड राज्यसभा चुनावः JMM ने एक सीट पर उतारा कैंडिडेट, बैजनाथ राम को घोषित किया अपना उम्मीदवार

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Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए जेएमएम ने आज (शनिवार, 6 जून) एक सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है. पार्टी ने वरिष्ठ नेता बैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार बनाया है. जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कल आप लोगों से बातचीत में कहा था कि राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी ने हेमंत सोरेन को अधिकृत किया था कि वे संपूर्ण राजनीतिक स्थिति को देखते हुए फैसला लें. संपूर्ण परिस्थितियों पर नजर रखते हुए हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने बैद्यनाथ राम को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है. वे अनुसूचित जाति के मजबूत नेता हैं.
कौन हैं बैद्यनाथ राम?
बैद्यनाथ राम झारखंड की राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा हैं. वह लातेहार विधानसभा क्षेत्र का तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. लातेहार विधानसभा सीट से अब तक बैद्यनाथ राम तीन बार और प्रकाश राम दो बार विधायक चुने जा चुके हैं. वह साल 2000 में बाबूलाल मरांडी की सरकार में खेल मंत्री बनाए गए थे. वर्ष 2003 अर्जुन मुंडा की सरकार में मद्य निषेध मंत्री रह चुके हैं. वहीं 2010 में शिबू सोरेन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. वर्ष 2011 में अर्जुन मुंडा की सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे. वर्ष 2024 हेमंत सोरेन की सरकार शिक्षा मंत्री के अलावा मद्य निषेद मंत्री बनाए गए थे.
कांग्रेस संग डील सेट हो गई?
बता दें कि कांग्रेस पहले ही एक सीट के लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है. कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को टिकट दिया गया है. इसको लेकर इंडिया ब्लॉक में ही घमासान देखने को मिल रहा था. जेएमएम ने कांग्रेस उम्मीदवार का विरोध करते हुए दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही थी. शुक्रवार (5 जून) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई थी. इसमें फैसला लिया गया था कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार देने से पहले जेएमएम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. इसी वजह से पार्टी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. हालांकि, अब जेएमएम की ओर से अब सिर्फ एक सीट पर ही कैंडिडेट उतारा गया है. जिससे माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस और जेएमएम के बीच बात बन गई है.
रिपोर्ट- कामरान