बिहार के बाद अब झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी, जानें किसके पास कितने हैं नंबर?

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव का बिगुल बज गया है. देश भर में राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव और 2 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे. भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून, 2026 को खत्म हो रहा है तो शिबू सोरेन के निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे की एक सीट खाली है. दोनों सीटों पर मतदान 18 जून को होना है. राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने भरोसा जताया है कि दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी. मतदान की घोषणा के साथ ही झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. इससे पहले बिहार और ओडिशा में हुए राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जबर्दस्त फायदा हुआ था. इससे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है, लेकिन झारखंड में बीजेपी के पास नंबर नहीं है.

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झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और दो सीटों पर जीत हासिल करने के लिए 28 विधायकों का कोटा होगा. सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, लिहाजा उसके दोनों प्रत्याशी आसानी से जीत सकते हैं. 56 विधायकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भाकपा माले के 2 विधायक हैं.

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वहीं, एनडीए के पास विधानसभा में कुल 24 विधायक हैं. इनमें 21 बीजेपी के तो 1 आजसू, एक जेडीयू और एक लोजपा रामविलास के विधायक हैं. जेडीयू के पास 1 और लोजपा रामविलास के पास 1 विधायक हैं. जेकेएलएम के पास भी एक विधायक अन्य के रूप में है.

बीजेपी के पास इस समय एक भी सीट जीतने लायक सीटें नहीं हैं. बीजेपी को निर्धारित कोटा पूरा करने में 4 विधायकों की कमी दिख रही है. फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है.

बिहार और ओडिशा में बढ़त मिलने से बढ़ा उत्साह

ओडिशा में 16 मार्च, 2026 को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने कम संख्या होने पर भी निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप रे को जीत दिलवा दी. वहां कांग्रेस और बीजेडी के विधायकों ने दिलीप रे के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी. बिहार में भी 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास 3 विधायक कम थे, लेकिन महागठबंधन के 4 विधायक वोटिंग से दूर रहे और भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम ने जीत हासिल कर ली थी.

राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो और कांग्रेस में तनातनी

झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा की दोनों सीटों पर खुद का उम्मीदवार उतारने की सोच रही है, जबकि कांग्रेस एक सीट अपने लिए चाह रही है. बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल में झामुमो को तरजीह न देने और असम विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन न किए जाने से हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. फिर भी अगर कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट लड़ने के लिए मिलती है तो हाल ही में जेल से निकले आलमगीर आलम को प्रत्याशी बनाया जा सकता है. वहीं, झामुमो की ओर से अंजनी सोरेन को मौका दिया जा सकता है.