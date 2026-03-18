Advertisement
trendingNow13145183
Hindi NewsJharkhandJharkhand Politics: बिहार के बाद अब झारखंड में सजेगा राज्यसभा चुनाव का अखाड़ा, सियासी सरगर्मियां तेज

Jharkhand Politics: बिहार के बाद अब झारखंड में सजेगा राज्यसभा चुनाव का अखाड़ा, सियासी सरगर्मियां तेज

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: बिहार के बाद अब झारखंड में राज्यसभा चुनाव का अखाड़ा सजने वाला है. जानकारी के मुताबिक, मई महीने में झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और इसके चुनाव होगा. इसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)
हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: बीती 16 मार्च को बिहार समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए हुए चुनाव हुए थे. इसमें बिहार की सभी पांचों सीटों पर एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की थी. एनडीए की सटीक रणनीति के कारण महागठबंधन उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और एनडीए से नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा उच्च सदन पहुंच गए. बिहार के बाद अब झारखंड में राज्यसभा चुनाव का अखाड़ा सजने वाला है. जानकारी के मुताबिक, मई महीने में झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और इसके चुनाव होगा. इसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में बिहार और उड़ीसा के नतीजों से बीजेपी काफी उत्साहित है और झारखंड में भी एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है. जेएमएम ने बीजेपी के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह झारखंड है और यहां कोई भी कूटनीति सफल नहीं होती. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि 65 पार का नारा देने वाले यह लोग कहां सिमट गए, यह सबको पता है. अमित शाह का दायरा यहां सिमट जाता है, क्योंकि यह वीर शिबू सोरेन की धरती है. बिरसा मुंडा की धरती है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं. यहां कोई भी कूटनीतिक चाल सफल नहीं होती है. 

ये भी पढ़ें- झारखंड में वोटर लिस्ट पर महासंग्राम: अप्रैल से शुरू होगी SIR, भाजपा-JMM में ठनी

Add Zee News as a Preferred Source

झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने दावा किया कि यहां उनका गठबंधन दोनों सीटें जीतेगा. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों कैंडिडेट जेएमएम के होंगे. यहां हेमंत सोरेन के आगे बड़े-बड़े चाणक्य नतमस्तक हो जाएंगे. उधर बीजेपी प्रवक्ता नवीन जयसवाल ने कहा कि बिहार में जो पांच के पांचो सीटों पर एनडीए का जो कब्जा हुआ, यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विपक्ष के भी विधायक विश्वास करते हैं. झारखंड में राज्यसभा का चुनाव की तिथि आनी बाकी है और राजनीति और क्रिकेट में एडवांस में कमेंट्री नहीं होता. जब समय आएगा तो पार्टी निर्णय लेगी. निश्चित तौर पर अंतरात्मा की आवाज से विधायक सुनेंगे और राज्यसभा में हमारे उम्मीदवार जीतेंगे.

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश बैठा ने कहा कि बिहार में जिस हिसाब से क्रॉस वोटिंग हुआ है, वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी ने स्टैंड लिया. क्रॉस वोटिंग की थी, उन्हें सस्पेंड किया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में ऐसी नौबत नहीं आएगा. हम 16 विधायक इंटेक्ट है और 56 विधायक हम हैं पूरी स्ट्रैंथ के साथ हम चुनाव में है. जो भी विधायक अगर ऐसा करते हैं तो उसे पर कार्रवाई करने के लिए अनुशासन समिति है.

About the Author
author img
K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग...और पढ़ें

TAGS

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026Hemant SorenJharkhand Politics

Trending news

राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
assam assembly elections
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
one nation one election
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
kanshi ram ki kahani
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
India Myanmar News
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश