Jharkhand Politics: बिहार के बाद अब झारखंड में सजेगा राज्यसभा चुनाव का अखाड़ा, सियासी सरगर्मियां तेज

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: बीती 16 मार्च को बिहार समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए हुए चुनाव हुए थे. इसमें बिहार की सभी पांचों सीटों पर एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की थी. एनडीए की सटीक रणनीति के कारण महागठबंधन उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और एनडीए से नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा उच्च सदन पहुंच गए. बिहार के बाद अब झारखंड में राज्यसभा चुनाव का अखाड़ा सजने वाला है. जानकारी के मुताबिक, मई महीने में झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और इसके चुनाव होगा. इसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में बिहार और उड़ीसा के नतीजों से बीजेपी काफी उत्साहित है और झारखंड में भी एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है. जेएमएम ने बीजेपी के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह झारखंड है और यहां कोई भी कूटनीति सफल नहीं होती. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि 65 पार का नारा देने वाले यह लोग कहां सिमट गए, यह सबको पता है. अमित शाह का दायरा यहां सिमट जाता है, क्योंकि यह वीर शिबू सोरेन की धरती है. बिरसा मुंडा की धरती है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं. यहां कोई भी कूटनीतिक चाल सफल नहीं होती है.

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झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने दावा किया कि यहां उनका गठबंधन दोनों सीटें जीतेगा. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों कैंडिडेट जेएमएम के होंगे. यहां हेमंत सोरेन के आगे बड़े-बड़े चाणक्य नतमस्तक हो जाएंगे. उधर बीजेपी प्रवक्ता नवीन जयसवाल ने कहा कि बिहार में जो पांच के पांचो सीटों पर एनडीए का जो कब्जा हुआ, यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विपक्ष के भी विधायक विश्वास करते हैं. झारखंड में राज्यसभा का चुनाव की तिथि आनी बाकी है और राजनीति और क्रिकेट में एडवांस में कमेंट्री नहीं होता. जब समय आएगा तो पार्टी निर्णय लेगी. निश्चित तौर पर अंतरात्मा की आवाज से विधायक सुनेंगे और राज्यसभा में हमारे उम्मीदवार जीतेंगे.

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश बैठा ने कहा कि बिहार में जिस हिसाब से क्रॉस वोटिंग हुआ है, वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी ने स्टैंड लिया. क्रॉस वोटिंग की थी, उन्हें सस्पेंड किया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में ऐसी नौबत नहीं आएगा. हम 16 विधायक इंटेक्ट है और 56 विधायक हम हैं पूरी स्ट्रैंथ के साथ हम चुनाव में है. जो भी विधायक अगर ऐसा करते हैं तो उसे पर कार्रवाई करने के लिए अनुशासन समिति है.