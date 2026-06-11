/महागठबंधन को अपने विधायकों पर तो बीजेपी और एनडीए को अपनी रणनीति पर भरोसा, झारखंड में रोचक हो चला राज्यसभा चुनाव

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Rajya Sabha election 2026: झारखंड की दो राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में केवल दो धड़ों का मुकाबला नहीं हो रहा, बल्कि यहां की सियासत में भरोसा, एकजुटता और रणनीति की भी परीक्षा की घड़ी आ गई है. एक तरफ महागठबंधन अपने विधायकों की संख्या के दम पर दोनों सीटों पर जीत के दावे कर रहा है, तो दूसरी ओर, भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. क्रॉस-वोटिंग की आशंकाओं, विधायकों की निगरानी और राजनीतिक जोड़-तोड़ के बीच अब सबकी नजरें मतदान और उसके नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन उससे पहले बयानबाजी और जीत के दावे सुर्खियां बटोर रहे हैं.
सबसे अधिक मतों से जीतेंगे परिमल नाथवानी: शाहदेव
परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को रिटर्निंग अफसर ने खारिज कर दिया है. इस मुद्दे को लेकर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. कांग्रेस केवल जबर्दस्ती का रोना रो रही थी. इनको पता है कि ये हारने वाले हैं. नाथवानी जी ने हमें अप्रोच किया था. अभी एनडीए के पास 24 विधायक हैं. हमने उनको बताया कि ये 24 विधायक आपके साथ होंगे, लेकिन बाकी विधायकों का समर्थन आपको जुटाना होगा. प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 2008 और 2014 में जब हम चुनाव लड़े थे तो लोगों ने हमें काम के आधार पर वोट किया था. अब भी लोग हमारे काम के आधार पर ही वोट करेंगे. शाहदेव ने दावा किया कि परिमल नाथवानी सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे.
झारखंड में एजेंसियों का दुरुपयोग करके आंकड़े नहीं जुटा सकते: मनोज
उधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, हम दोनों सीट जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे. आंकड़े हमारे पक्ष में हैं. उन्होंने कहा कि परिमल नाथवानी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी किस विधि विशेषज्ञ से राय लेकर या निर्वाचन आयोग का कोई प्रेशर था, क्या कुछ था, उसकी विवेचना कांग्रेस और हम कर रहे हैं, लेकिन जीत सुनिश्चित है हमारे दोनों उम्मीदवारों की. आंकड़े हमारे पक्ष में हैं और उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं आएगी. यह बिहार और बंगाल नहीं है. यह झारखंड है यहां हेमंत सोरेन का शासन है. यहां कोई भी प्रलोभन डर या संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप आंकड़े नहीं जुटा पाएंगे.
नाथवानी को सपोर्ट करके बीजेपी पहले ही कर चुकी हॉर्स ट्रेडिंग: राजेश
कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से हॉर्स ट्रेडिंग कर चुकी है नाथवानी को सपोर्ट करके. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 16 विधायक हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मत नहीं हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि सरकार में हम 56 हैं तो हम चुनाव जीत सकते हैं.