Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /महागठबंधन को अपने विधायकों पर तो बीजेपी और एनडीए को अपनी रणनीति पर भरोसा, झारखंड में रोचक हो चला राज्यसभा चुनाव

महागठबंधन को अपने विधायकों पर तो बीजेपी और एनडीए को अपनी रणनीति पर भरोसा, झारखंड में रोचक हो चला राज्यसभा चुनाव

Rajya Sabha election 2026: झारखंड विधानसभा में महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं तो एनडीए के पास केवल 24. राज्यसभा की दो सीट जीतने के लिए 56 विधायक ही चाहिए. ऐसे में यह देखना होगा कि एनडीए समर्थिक परिमल नाथवानी कैसे अपना रास्ता साफ करते हैं.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 11, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:09 PM IST
महागठबंधन को अपने विधायकों पर तो बीजेपी और एनडीए को अपनी रणनीति पर भरोसा, झारखंड में रोचक हो चला राज्यसभा चुनाव
Image Credit: झारखंड राज्यसभा चुनाव (Image AI)

About the Author

DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महागठबंधन को अपने विधायकों पर तो NDA को रणनीति पर भरोसा, रोचक हो चला राज्यसभा चुनाव
Rajya Sabha Election 20260 min ago
2
Supaul News1 min ago
3
Rajgir Malmas mela23 min ago
4
Cylinder blast in Muzaffarpur36 min ago
5
Niti Aayog Meeting46 min ago