/महागठबंधन को अपने विधायकों पर तो बीजेपी और एनडीए को अपनी रणनीति पर भरोसा, झारखंड में रोचक हो चला राज्यसभा चुनाव

परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को रिटर्निंग अफसर ने खारिज कर दिया है. इस मुद्दे को लेकर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. कांग्रेस केवल जबर्दस्ती का रोना रो रही थी. इनको पता है कि ये हारने वाले हैं. नाथवानी जी ने हमें अप्रोच किया था. अभी एनडीए के पास 24 विधायक हैं. हमने उनको बताया कि ये 24 विधायक आपके साथ होंगे, लेकिन बाकी विधायकों का समर्थन आपको जुटाना होगा. प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 2008 और 2014 में जब हम चुनाव लड़े थे तो लोगों ने हमें काम के आधार पर वोट किया था. अब भी लोग हमारे काम के आधार पर ही वोट करेंगे. शाहदेव ने दावा किया कि परिमल नाथवानी सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे.