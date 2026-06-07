झारखंड राज्यसभा चुनाव पर हलचल तेज: सीएम हेमंत सोरेन से मिले ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, बोले- 'गठबंधन में ऑल इज वेल'

राज्यसभा चुनाव की रणनीति

राज्यसभा चुनाव की रणनीति और आगामी राजनीतिक कदमों को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है. मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और गठबंधन में सब कुछ ठीक है. उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे. बता दें क राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी बैठकों और नेताओं की सक्रियता ने झारखंड की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है. अब सबकी नजरें महागठबंधन की बैठक पर टिकी हैं, जो चुनावी तस्वीर को और साफ कर सकती हैं.