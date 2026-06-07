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झारखंड राज्यसभा चुनाव पर हलचल तेज: सीएम हेमंत सोरेन से मिले ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, बोले- 'गठबंधन में ऑल इज वेल'

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड राज्यसभा चुनाव पर हलचल तेज हो गई है. इसी क्रम में ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और गठबंधन में सब कुछ ठीक है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:29 PM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव पर हलचल तेज: सीएम हेमंत सोरेन से मिले ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, बोले- 'गठबंधन में ऑल इज वेल'
Image Credit: भूपेश बघेल (फाइल फोटो)

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