झारखंड राज्यसभा चुनाव पर हलचल तेज: सीएम हेमंत सोरेन से मिले ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, बोले- 'गठबंधन में ऑल इज वेल'

राज्य चुनें
Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे और समर्थन को लेकर जारी चर्चाओं के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद भूपेश बघेल ने गठबंधन की एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि ऑल इज वेल है. वहीं, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज (7 जून, 2026) शाम महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक भी बुलाई है.
राज्यसभा चुनाव की रणनीति
राज्यसभा चुनाव की रणनीति और आगामी राजनीतिक कदमों को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है. मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और गठबंधन में सब कुछ ठीक है. उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे. बता दें क राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी बैठकों और नेताओं की सक्रियता ने झारखंड की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है. अब सबकी नजरें महागठबंधन की बैठक पर टिकी हैं, जो चुनावी तस्वीर को और साफ कर सकती हैं.
गठबंधन में सबकुछ ठीक
वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि गठबंधन में सबकुछ ठीक कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने उम्मीदवार को पर्ची दिला दिया लेकिन अभी तक अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है. हेमंत सोरेन के कद के आगे कोई नहीं टिकेगा, गठबंधन के एकजुटता के आगे कोई नहीं टिकने वाला. गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, अंत भला तो सब भला होगा.
झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!