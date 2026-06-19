/झारखंड राज्यसभा चुनावः कांग्रेस ने RJD-माले पर धोखा देने का आरोप लगाया, क्या INDIA ब्लॉक में दरार आ गई?

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Jharkhand Rajya Sabha Chunav: हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक की बैठक हुई थी. इस बैठक 20 से अधिक विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें राजद नेता तेजस्वी यादव भी बैठक में शामिल हुए थे और विपक्षी एकजुटता की कसमें खाई थीं. अब झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के साथ बड़ा ‘खेल’ हो गया. यहां महागठबंधन के पास नंबर होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा हार गए और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को जीत हासिल हुई. एक सीट पर JMM उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. कांग्रेस ने अपनी हार के लिए राजद और माले को दोषी ठहराया है.
झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने राजद और माले पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को सहयोगी दलों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला. उन्होंने दावा किया कि जेएमएम की ओर से चार अतिरिक्त वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिले, लेकिन राजद और वामपंथी दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हार गया. उन्होंने कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तारूढ़ गठबंधन एकजुट नहीं दिखा. मैं इस पूरे घटनाक्रम से बेहद निराश और असंतुष्ट हूं.
कांग्रेस प्रभारी के इस बयान पर अभी तक राजद और माले की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इससे गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. राज्यसभा चुनाव के दौरान सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी नेताओं की चाय पीने वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इस तस्वीर ने हेमंत सोरेन के एनडीए में जाने की अटकलों को फिर से जिंदा कर दिया है. दूसरी ओर प्रणव झा की हार के लिए सियासी जानकार कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उनका कहना है कि परिमल नथवानी के लिए बीजेपी जहां एक-एक वोटों का जुगाड़ कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे. झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चुनाव के दौरान 61 वोट मिलने का दावा किया था. रिजल्ट आते ही उनके सारे दावे धरासाई हो गए.
बता दें कि 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए पहली वरीयता के 28 वोटों की जरूरत थी. JMM के बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, जबकि परिमल नथवानी को 28 वोट मिले. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा सिर्फ 20 वोट ही हासिल कर पाए. तीन वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, जिनमें से 2 परिमल नथवानी को मिले थे, जबकि एक प्रणव झा के हिस्से में गया था. JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं और अगर क्रॉस-वोटिंग नहीं होती, तो उनके दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत जाते.