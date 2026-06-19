/झारखंड राज्यसभा चुनावः कांग्रेस ने RJD-माले पर धोखा देने का आरोप लगाया, क्या INDIA ब्लॉक में दरार आ गई?

कांग्रेस प्रभारी के इस बयान पर अभी तक राजद और माले की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इससे गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. राज्यसभा चुनाव के दौरान सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी नेताओं की चाय पीने वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इस तस्वीर ने हेमंत सोरेन के एनडीए में जाने की अटकलों को फिर से जिंदा कर दिया है. दूसरी ओर प्रणव झा की हार के लिए सियासी जानकार कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उनका कहना है कि परिमल नथवानी के लिए बीजेपी जहां एक-एक वोटों का जुगाड़ कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे. झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चुनाव के दौरान 61 वोट मिलने का दावा किया था. रिजल्ट आते ही उनके सारे दावे धरासाई हो गए.