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झारखंड राज्यसभा चुनावः कांग्रेस ने RJD-माले पर धोखा देने का आरोप लगाया, क्या INDIA ब्लॉक में दरार आ गई?

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: महागठबंधन के पास नंबर होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा हार गए और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को जीत हासिल हुई. इससे गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. बता दें कि इस चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक की बैठक हुई थी, जिसमें राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 19, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:46 AM IST
झारखंड राज्यसभा चुनावः कांग्रेस ने RJD-माले पर धोखा देने का आरोप लगाया, क्या INDIA ब्लॉक में दरार आ गई?
Image Credit: NDA समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवाणी जीते

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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