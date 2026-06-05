Jharkhand Rajya Sabha Election: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति, डैमेज कंट्रोल के लिए हेमंत सोरेन से बात करेगा आलाकमान

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी कड़ी में स्टेट गेस्ट हाउस में झारखंड प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति और महागठबंधन के भीतर समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक शामिल हुए, जिनमें झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी शामिल थे. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी हिस्सा लिया.

चुनावी रणनीति और गठबंधन की एकता पर चर्चा

कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा भी बैठक में शामिल हुए, जिसमें चुनावी रणनीति और गठबंधन की एकता पर चर्चा हुई. कांग्रेस ने राज्यसभा सीट को लेकर अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और महागठबंधन के भीतर सीट-शेयरिंग को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बताया कि पार्टी के प्रभारी, मंत्री और ज़्यादातर विधायक मौजूद थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महागठबंधन के नेता हैं और कांग्रेस नेतृत्व मौजूदा मतभेदों को सुलझाने के लिए उनसे बातचीत करेगा. उन्होंने भरोसा जताया कि बातचीत से समाधान निकल आएगा और गठबंधन पहले की तरह एकजुट दिखेगा.

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वहीं, प्रदीप यादव ने कहा कि देश और राज्य के मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एकजुट रहना जरूरी है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेतृत्व सभी मुद्दों पर चर्चा करने और मतभेदों को दूर करने की कोशिश के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा. वहीं, कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने बताया कि विधायकों और राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा के बीच एक समन्वय बैठक हुई थी. हालांकि कुछ विधायक निजी कारणों से शामिल नहीं हो सके, लेकिन सभी से बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.