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Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर दावों और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. राज्यसभा की दो सीट के लिए 18 जून, 2026 को वोटिंग होना है और तीन उम्मीदवार मैदान में हैं. एक तरफ बीजेपी कार्यालय में एनडीए विधायक दक्ष की बैठक में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के समर्थन में रणनीति बनेगी, तो दूसरी और सीएम आवास में भी कांग्रेस नेताओं के पहुंचने और बैठक का सिलसिला जारी रहा.
बीजेपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि राज्य की बेहतरी के लिए अंतरात्मा की आवाज को मतपेटी में डालने का काम यहां के विधायक करते आए हैं. अंतरात्मा की आवाज और राज्य हित सर्वोपरी है, तो निर्णय भी एनडीए उमीदवार के समर्थन में जाएगा और परिमल नाथवानी यहां से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे और दिल्ली में झारखंड की आवाज बनेंगे.
माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिल्कुल हर जगह ये समझते हैं पैसा देकर खरीद लगेंगे. ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर वोट ले लेंगे. वो चुने हुए सांसदों को तोड़ ले रहे हैं. वोटर लिस्ट से शुरू कर वोटों की गिनती और चुने हुए सांसद, विधायक को सबको समझते हैं कि खरीद सकते हैं, डरा सकते हैं. झारखंड में पहले भी झेला है, राज्यसभा चुनाव में पहले भी घटना घटी है.
उन्होंने कहा कि उम्मीद करेंगे कांग्रेस, झामुमो और राजद का वोट भी इस राज्यसभा चुनाव के अपनी जगह स्थिर रहेगा और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने नाथवानी को आगे कर जो खेल-खेल रही है. झारखंड में इंडिया गठबंधन के विधायक मिल कर मुकाबला करेंगे.
कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि हम सब एकजुट हैं, पता नहीं सवाल हम से ही बार-बार पूछा जाता है. हम लोग 56 विधायक एकजुट हैं. बीजेपी में नाराजगी है. बगैर हमारी सहमति के एक पूंजीपति को अपना उम्मीदवार बनाया है. उम्मीदवार गौरव बल्लभ के नाम पर्चा खरीदा गया पर नामांकन नहीं करवाया गया. इसको लेकर बीजेपी के 10 से 12 विधायक बहुत बुरी तरह व्यथित हैं. इंडिया गठबंधन एकजुट है.
झामुमो ने कहा कि बीजेपी यहां कितनी कमजोर है, झारखंड का कोई अपना व्यक्ति नहीं मिला, तो गुजरात से लाया गया. आंकड़े गठबन्धन के पक्ष में हैं, इसलिए हम लोग राज्यसभा की दोनों सीट जीतेंगे.
कांग्रेस विधायक दल उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि गौरव बल्लभ की जगह निर्दलीय को बीजेपी ने समर्थन दिया, तो मामला समझा जा सकता है, जब करेंट सांसद और विधायक को बीजेपी मिला रही है, तो क्या खेल करना चाहती है. हम 16 विधायक एकजुट हैं और चुनाव में या तो हार होती है या जीत होती है.