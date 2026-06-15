माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिल्कुल हर जगह ये समझते हैं पैसा देकर खरीद लगेंगे. ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर वोट ले लेंगे. वो चुने हुए सांसदों को तोड़ ले रहे हैं. वोटर लिस्ट से शुरू कर वोटों की गिनती और चुने हुए सांसद, विधायक को सबको समझते हैं कि खरीद सकते हैं, डरा सकते हैं. झारखंड में पहले भी झेला है, राज्यसभा चुनाव में पहले भी घटना घटी है.