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झारखंड राज्यसभा चुनाव: अंतरात्मा की आवाज बनाम खरीद-फरोख्त के आरोप, कांटे के मुकाबले में उलझा सियासी गणित

Jharkhand News: बीजेपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि राज्य की बेहतरी के लिए अंतरात्मा की आवाज को मतपेटी में डालने का काम यहां के विधायक करते आए हैं. अंतरात्मा की आवाज और राज्य हित सर्वोपरी है, तो निर्णय भी एनडीए उमीदवार के समर्थन में जाएगा.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Shailendra
Published: Jun 15, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:18 PM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव: अंतरात्मा की आवाज बनाम खरीद-फरोख्त के आरोप, कांटे के मुकाबले में उलझा सियासी गणित
Image Credit: झारखंड राज्यसभा चुनाव (Photo-AI)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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