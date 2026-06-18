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झारखंड राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर! संख्या बल के बाद भी कांग्रेस के प्रणव झा हारे, परिमल नाथवानी जीते

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. पर्याप्त संख्या बल होने के बाद भी इंडिया गठबंधन अपने दोनों उम्मीदवारों को नहीं जिता पाया. बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए, जबकि जेएमएम के बैजनाथ राम को 30 वोट मिले. कांग्रेस के प्रणव झा को करारी हार का सामना करना पड़ा.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 18, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:25 PM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर! संख्या बल के बाद भी कांग्रेस के प्रणव झा हारे, परिमल नाथवानी जीते
Image Credit: एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी पहुंचे राज्यसभा

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Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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