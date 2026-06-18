झारखंड में दो राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें भारी राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है. इस चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के दिग्गज नेता बैजनाथ राम विजयी रहे. विधानसभा में बहुमत और पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद इंडिया गठबंधन अपने दोनों प्रत्याशियों को जिताने में नाकाम रहा. नतीजों से साफ है कि महागठबंधन के भीतर बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका सीधा फायदा एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी को मिला. वोटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी समेत सभी 81 विधायकों ने हिस्सा लिया.