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झारखंड में दो राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें भारी राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है. इस चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के दिग्गज नेता बैजनाथ राम विजयी रहे. विधानसभा में बहुमत और पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद इंडिया गठबंधन अपने दोनों प्रत्याशियों को जिताने में नाकाम रहा. नतीजों से साफ है कि महागठबंधन के भीतर बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका सीधा फायदा एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी को मिला. वोटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी समेत सभी 81 विधायकों ने हिस्सा लिया.
इस चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. आरजेडी के 4 और माले के 2 विधायकों ने पाला बदलते हुए एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी के पक्ष में वोट किया. मतों के गणित को देखें तो जेएमएम के बैजनाथ राम को सबसे ज्यादा 30 वोट मिले, जबकि परिमल नाथवानी 28 वोट पाकर दूसरे विजेता बने. वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को सिर्फ 20 वोटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 3 वोट रिजेक्ट कर दिए गए. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर लिखा कि महागठबंधन बुरी तरह हार गया है और उन्होंने नाथवानी को इस बड़ी जीत की बधाई दी.
झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने राज्यसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी के सभी 16 विधायक उनके साथ थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के भी 4 विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया. हालांकि, उन्होंने गठबंधन सहयोगियों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और भाकपा (माले) का वोट नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें इस चुनाव में धोखा झेलना पड़ा.
जीत के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट अफेयर्स निदेशक और मुकेश अंबानी के करीबी सहयोगी परिमल नाथवानी ने भावुक होते हुए इसे अपनी कर्मभूमि झारखंड में वापसी बताया. यह उनका राज्यसभा में चौथा कार्यकाल होगा. वहीं जेएमएम की तरफ से जीते बैजनाथ राम झारखंड के एक कद्दावर दलित नेता हैं. वे पहले बीजेपी में थे और लातेहार से विधायक और सूबे के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2019 में टिकट कटने के बाद वे जेएमएम में शामिल हो गए थे. अब पार्टी ने उन्हें उच्च सदन भेजा है.