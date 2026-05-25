झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 1 जून को जारी होगी अधिसूचना; आंकड़ों के खेल के बीच BJP और कांग्रेस का बड़ा दावा

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए आधिकारिक अधिसूचना 1 जून को जारी होने वाली है. चुनाव आयोग ने पहले ही कार्यक्रम जारी कर दिया है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि मतदान 18 जून को होना निर्धारित है. उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को लेकर सत्ताधारी गठबंधन और भाजपा, दोनों के बीच दावों और प्रतिदावों का दौर चल रहा है. आंकड़ों की बात करें तो सत्ताधारी गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं, जबकि विपक्ष यानी NDA के पास 24 विधायक हैं. राज्यसभा से जुड़े इस संख्यात्मक समीकरण को देखते हुए, उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है.

राज्यसभा चुनावों पर BJP विधायक और मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि BJP भी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी और उसे जीतेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि उपलब्ध आंकड़ों और विधायकों की संख्या के आधार पर विधायक राष्ट्रीय हित में और PM मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि BJP को एक सीट मिले. इसके अलावा उन्होंने सत्ताधारी पार्टी को सलाह दी कि वे पहले अपने घर को ठीक करें. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि कोई विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर और राष्ट्रीय हित में PM मोदी की स्थिति को मजबूत करने के समर्थन में वोट डालने के लिए आगे आता है, तो एक विधायक के तौर पर यह उसका मौलिक अधिकार है. यहां तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है.

यह भी पढ़ें: सरना, सनातन, हिन्दू सब एक हैं, बांटने का काम कर रही है कांग्रेस: बाबूलाल मरांडी

Add Zee News as a Preferred Source

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी एक सीट पर अपना दावा करेगी, पर अंतिम निर्णय गठबंधन की बैठक में होगी. उमीदवार कौन होगा, ये तो शीर्ष नेतृत्व और गठबंधन की बैठक में तय होगा. हम लोग गठबंधन में हैं, इसलिए शीर्ष नेतृत्व मिल जुल कर तय करेगा. 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में इक्वेशन बहुत क्लियर है. झामुमो के नेतृत्व में यहां जो गठबंधन है, उसमें झामुमो, कांग्रेस , राजद , वाम दल है. उसी गठबंधन का उम्मीदवार होगा और उम्मीदवार केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा.