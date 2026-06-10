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राज्यसभा चुनाव में पहले होती थी गुप्त वोटिंग, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्यों खुला मतदान शुरू कराया?

Rajya Sabha Election 2026: खुले में मतदान की व्यवस्था के बाद भी 2012 में झारखंड राज्यसभा चुनाव के दिन एक गाड़ी से 2 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद हुई थी. ये पैसे विधायकों के वोट खरीदने के लिए ले जाए जा रहे थे. कहने का मतलब यह कि इतनी कवायद के बाद भी भ्रष्टाचार नहीं रुका.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 10, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:19 PM IST
राज्यसभा चुनाव में पहले होती थी गुप्त वोटिंग, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्यों खुला मतदान शुरू कराया?
Image Credit: 2003 के बाद खुले मतदान की व्यवस्था शुरू हुई थी. (Image: AI)

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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