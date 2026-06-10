/राज्यसभा चुनाव में पहले होती थी गुप्त वोटिंग, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्यों खुला मतदान शुरू कराया?

पत्रकार और तत्कालीन राज्यसभा सांसद कुलदीप नैय्यर ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने दावा किया था कि गुप्त मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मूल है और इसे हटाना संविधान सम्मत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2006 में अपने ऐतिहासिक फैसले में खुले मतदान को सही ठहराया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चुनावों में निष्पक्षता और शुचिता जरूरी है. मतदान की गोपनीयता अगर भ्रष्टाचार और अनैतिकता का जरिया बन जाए तो पारदर्शिता की धूप से उस गंदगी को साफ करना जरूरी हो जाता है.