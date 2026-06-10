/राज्यसभा चुनाव में पहले होती थी गुप्त वोटिंग, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्यों खुला मतदान शुरू कराया?

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राज्यसभा चुनाव में अभी खुला मतदान होता है, जबकि 2003 से पहले ऐसा नहीं था. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में कानून में बदलाव करके खुले मतदान की व्यवस्था लागू की थी. तब सरकार की मंशा भ्रष्टाचार, हॉर्स ट्रेडिंग और बड़े पैमाने पर हो रही क्रॉस वोटिंग को रोकना था. लेकिन, इन सब कवायद के बावजूद आज भी क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है. आइए, जानते हैं कि पहले राज्यसभा चुनाव कैसे होते थे और अब कैसे होते हैं:
राज्यसभा चुनाव: पुराना सिस्टम
पहले जो चुनाव का सिस्टम था, उसमें राजनीतिक दलों को पता ही चलता था कि खेल किसने और कैसे किया? उस सिस्टम में संबंधित व्यक्ति तक पैसा पहुंच जाता था और चुपके से विधायक खेल कर जाते थे. राजनीतिक दलों को पता ही नहीं होता था कि उसके किस विधायक ने खेला कर दिया.
राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट से हार और जीत का फैसला होता है, लिहाजा राज्यसभा चुनाव में अमीर निर्दलीय प्रत्याशी विधायकों पर डोरे डालकर करोड़ों रुपये खर्च करते थे और अपने पक्ष में वोट करवा लेते थे.
ऐसा कई बार देखने को मिला कि कई बार विधायकों ने अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के बदले विरोधी प्रत्याशी को वोट दे दिया. बाद में वे कहते थे कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की है. हालांकि, गुप्त मतदान होने के कारण राजनीतिक दल चाहकर भी उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे.
1998 में महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में तो हद हो गई थी. कांग्रेस के पास उसके दोनों प्रत्याशियों नजमा हेपतुल्ला और राम प्रधान को जिताने के लिए जरूरी संख्या थी, लेकिन राम प्रधान चुनाव हार गए थे और निर्दलीय विजय दर्डा ने जीत हासिल की थी. इसके बाद राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की थी कि गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान की व्यवस्था की जाए.
राज्यसभा चुनाव: नया सिस्टम
इसके बाद 2003 में जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम पारित किया गया. इस संशोधन अधिनियम के जरिए धारा 59, 94 और 128 में बदलाव करके राज्यसभा चुनाव में खुले मतदान की व्यवस्था की गई थी. अब आप सोचेंगे कि खुला मतदान कैसे होता है? जब कोई भी विधायक अपना वोट मार्क करता है तो बैलेट बॉस में पर्ची डालने से पहले उसे अपनी पार्टी के एजेंट को बैलेट पेपर दिखाना होता है.
कुलदीप नैय्यर वर्सेज Union of India केस
पत्रकार और तत्कालीन राज्यसभा सांसद कुलदीप नैय्यर ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने दावा किया था कि गुप्त मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मूल है और इसे हटाना संविधान सम्मत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2006 में अपने ऐतिहासिक फैसले में खुले मतदान को सही ठहराया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चुनावों में निष्पक्षता और शुचिता जरूरी है. मतदान की गोपनीयता अगर भ्रष्टाचार और अनैतिकता का जरिया बन जाए तो पारदर्शिता की धूप से उस गंदगी को साफ करना जरूरी हो जाता है.