झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, 18 जून को वोटिंग; जानें पूरा शेड्यूल

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है. एक जून को चुनाव आयोग इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा. 9 जून तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. इसके बाद 18 जून को मतदान होगा. मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा. मतदान के बाद तुरंत वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने भरोसा जताया है कि झारखंड की दो सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी. मतदान की घोषणा के साथ ही झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है.

वहीं, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि चुनाव आयोग में राज्यसभा के चुनाव के लिए 18 जून की तारीख तय की है. निश्चित रूप से इस चुनाव में एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी और निश्चित रूप से विजय भी प्राप्त करेगी.

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वहीं कांग्रेस द्वारा भाजपा को प्रत्याशी न उतारने के सुझाव पर उन्होंने कहा कि चुनाव में खड़ा होना किसी भी दल का अधिकार है. झारखंड के 81 मतदाता, जो विधायक हैं उनको वोट देने का अपना विवेक, अपना विचार के साथ वोट देने का अधिकार है. भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के साथ मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ और देश में एक अच्छा सुशासन देने के लिए राज्यसभा में मजबूती के साथ बहुमत प्राप्त करने के लिए मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो संख्या बल की जरूरत होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उस संख्या बल को प्राप्त करके विजय प्राप्त करेंगे.