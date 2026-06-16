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Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प, 18 जून को होगी वोटिंग... बयानबाजी तेज

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है. 18 जून को वोटिंग होने वाली है. वहीं, उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:29 PM IST
Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प, 18 जून को होगी वोटिंग... बयानबाजी तेज
Image Credit: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प (फाइल फोटो)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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