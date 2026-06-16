/Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प, 18 जून को होगी वोटिंग... बयानबाजी तेज

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Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है. बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने इस मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है. 18 जून को राज्यसभा की दो सीट के लिए वोटिंग होना है, दो सीट के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में हैं. एक तरफ बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के लिए सीएम आवास में वोटों के अंकगणित पर होमवर्क हो रहा है. अब सत्ताधारी विधायकों को मॉक पोल के जरिए वोटिंग की ट्रेनिंग भी देने की तैयारी है. झारखंड में राज्यसभा चुनाव के गणित और समीकरण पर सीएम हेमंत सोरेन ने बहुत ज्यादा तो नहीं बोला पर इतना जरुर कहा कि चिंता न करें, मजाल है कि झारखंड में कोई परिंदा भी पर मार लें, आप लोग हैं न.
राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल झामुमो कोटे के मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि हम लोग एकजुट हैं, कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है. झामुमो और कांग्रेस के एक एक उम्मीदवार हैं, वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं और दोनों जीत दर्ज करेंगे. जितना वोट चाहिए हमारे कस पर्याप्त है. वहीं, मंत्री योगेन्द्र महतो ने कहा राज्यसभा चुनाव से जुड़े प्रशिक्षण तो नए सदस्यों को दिया ही जाएगा, बहुत सारे सदस्य नए हैं पहली बार जीत कर आये हैं. हम लोग दोनों सीट जीतने को लेकर आश्वस्त हैं.
राजद कोटे से मंत्री संजय यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि गठबंधन की बैठक में जो तय हुआ है ,उसके अलावा कोई जीतने वाला नहीं है. बीजपी ने अपना समर्थित उम्मीदवार दिया है तो बीजेपी देखे. हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं और हम लोगों से ज्यादा बीजेपी को जवाब देने वाला कौन है. हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, इसलिए पीछे नहीं रहेंगे. सीएम हेमंत सोरेन का आदेश सर्वोपरी है. कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पार्टी राज्यसभा को लेकर जो जवाबदेही देगी करूंगा. मैं गठबंधन के 56 विधायक की एकजुटता की गारंटी तो नहीं ले सकता, पर कांग्रेस के सभी 16 विधायक हम लोग एकजुट हैं. हम लोगों पर दाग कभी लगा नहीं और न ही लगेगा. अब आगे आला कमान को देखना है. सीएम से वार्ता हो रही है, राजद से वार्ता हो रही है. माले ने भी स्पष्ट किया है कि महागठबंधन के साथ हैं. बीजेपी भी चाहती है, गठबंधन में बिखराव हो और बिखराव होगा तो बीजेपी हावी होगी.
बीजेपी के राज्य प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि झारखंड में बीजेपी विकास को केंद्र में रखकर राजनीति करती है. झारखंड के विधायक अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राज्यसभा चुनाव में वोट डालेंगे. मुख्यमंत्री चाहे उन्हें कितना भी समझाने या सिखाने की कोशिश कर लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा. कांग्रेस नेता पहले से ही बैकफुट पर हैं. वे सिर्फ अपने 16 विधायकों पर निर्भर हैं और 56 विधायकों के आंकड़े की बात करना बंद कर चुके हैं. वे सभी बचाव की मुद्रा में हैं. बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नथवानी पहले भी झारखंड से दो बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और विकास कार्यों का उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. इस चुनाव में अंतरात्मा की आवाज ही जीतेगी. UPA के विधायक भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट देंगे और नथवानी जीतकर दिल्ली जाएंगे.