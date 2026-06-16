/Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प, 18 जून को होगी वोटिंग... बयानबाजी तेज

राजद कोटे से मंत्री संजय यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि गठबंधन की बैठक में जो तय हुआ है ,उसके अलावा कोई जीतने वाला नहीं है. बीजपी ने अपना समर्थित उम्मीदवार दिया है तो बीजेपी देखे. हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं और हम लोगों से ज्यादा बीजेपी को जवाब देने वाला कौन है. हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, इसलिए पीछे नहीं रहेंगे. सीएम हेमंत सोरेन का आदेश सर्वोपरी है. कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पार्टी राज्यसभा को लेकर जो जवाबदेही देगी करूंगा. मैं गठबंधन के 56 विधायक की एकजुटता की गारंटी तो नहीं ले सकता, पर कांग्रेस के सभी 16 विधायक हम लोग एकजुट हैं. हम लोगों पर दाग कभी लगा नहीं और न ही लगेगा. अब आगे आला कमान को देखना है. सीएम से वार्ता हो रही है, राजद से वार्ता हो रही है. माले ने भी स्पष्ट किया है कि महागठबंधन के साथ हैं. बीजेपी भी चाहती है, गठबंधन में बिखराव हो और बिखराव होगा तो बीजेपी हावी होगी.