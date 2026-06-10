Jharkhand Rajya Sabha Elections 2026: झारखंड में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और जाने-माने उद्योगपति परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी को लेकर पैदा हुआ सस्पेंस अब पूरी तरह खत्म हो गया है. स्क्रूटनी के दौरान विपक्षी दलों की तरफ से उठाए गए विवाद के बाद रिटर्निंग ऑफिसर (RO) ने सभी दस्तावेजों की गहन जांच की. इसके बाद परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र को पूरी तरह वैध (OK) घोषित कर दिया है. इस फैसले के साथ ही परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है. अब वह आधिकारिक तौर पर चुनावी रेस में बने हुए हैं.