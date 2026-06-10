Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी को कोई खतरा नहीं, रिटर्निंग अफसर ने नामांकन को कहा ओके

परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी को कोई खतरा नहीं, रिटर्निंग अफसर ने नामांकन को कहा ओके

Parimal Nathwani: परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र को पूरी तरह वैध (OK) घोषित कर दिया है. इस फैसले के साथ ही परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है.

Written ByShailendra
Published: Jun 10, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:23 PM IST
परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी को कोई खतरा नहीं, रिटर्निंग अफसर ने नामांकन को कहा ओके
Image Credit: परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी को कोई खतरा नहीं (File Photo)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जिंदा लोगों के नाम पर उठा लिए पैसे, जानिए मोतिहारी के कफन घोटाले का पूरा सच
Motihari News25 min ago
2
Jharkhand Rajya Sabha Elections 202651 min ago
3
Bihar News1 hr ago
4
PM Modi1 hr ago
5
Mayor Garima Sikaria1 hr ago