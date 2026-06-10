राज्य चुनें
Jharkhand Rajya Sabha Elections 2026: झारखंड में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार और जाने-माने उद्योगपति परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी को लेकर पैदा हुआ सस्पेंस अब पूरी तरह खत्म हो गया है. स्क्रूटनी के दौरान विपक्षी दलों की तरफ से उठाए गए विवाद के बाद रिटर्निंग ऑफिसर (RO) ने सभी दस्तावेजों की गहन जांच की. इसके बाद परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र को पूरी तरह वैध (OK) घोषित कर दिया है. इस फैसले के साथ ही परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है. अब वह आधिकारिक तौर पर चुनावी रेस में बने हुए हैं.
क्यों होल्ड पर रख दिया गया था नामांकन?
8 जून, 2026 दिन मंगलवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान JMM और कांग्रेस ने परिमल नाथवानी के पर्चे पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं. दरअसल, परिमल नाथवानी की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों में उनका नाम परिमल नाथवानी दर्ज है, तो कुछ में नाथवानी परिमल लिखा गया है.
इस भाषाई और तकनीकी उलटफेर को आधार बनाकर उनके नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी. इसके अलावा कुछ और भी त्रुटियां पकड़ में आई हैं, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने उनके नामांकन को होल्ड पर रख दिया था. वहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कॉलम को परिमल नाथवानी ने खाली छोड़ दिया था. साथ ही एचयूएफ वाले फॉर्म में भी कुछ नहीं लिखा गया था.