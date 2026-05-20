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Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर जल्द होगा चुनाव, BJP-JMM में शुरू हुई जुबानी जंग

Jharkhand Politics: झारखंड की राजनीति अब राज्यसभा चुनाव पर केंद्रित हो गई है. यहां राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होना है. महागठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्याबल है. इसके बावजूद बीजेपी ने भी एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा करके सियासी पारे को चढ़ा दिया है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 20, 2026, 11:21 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Jharkhand Rajya Sabha Elections 2026: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होना है. इसके लिए चुनावी हलचल तेज हो गई है. इस चुनाव में एक सीट पर बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारने का मन बना कर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है. बीजेपी के चुनावी समर में उतरने पर विरोधी आक्रामक होकर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं. इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने कहा कि उम्मीदवार देना अलग बात है, पर वे जीतेंगे कैसे? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर आप जीतने का दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं. राज्य में एक बार फिर विधायकों की खरीद-फरोख्त को बढ़वा देने की बात कर रहे हैं. वे चुनाव को प्रभावित करने का काम करेगें. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि वे (बीजेपी वाले) ईडी-सीबीआई के जरिए झारखंड में अस्थिर करने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा काम करेगें तो जन आंदोलन होगा.

वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम बीजेपी को उम्मीदवार देने से रोकने वाले नहीं हैं. उनके पास नॉमिनेशन के लिए आंकड़े तो काफी हैं. वे नमीनेशन कर लेंगे पर जीतेंगे कहां से. जेएमएम नेता ने कहदा कि महागठबंधन के पास जीत के जरूरी आंकड़े हैं. बीजेपी को खड़ा करने में मनाही नहीं है. सबको चुनाव लड़ने का बराबर अधिकार है. हमारे गठबंधन की 56 सीटे हैं. अब महागठबंधन तय करेगा कि कौन उम्मीदवार होंगे.

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उधर इस मामले में झारखंड बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी राज्यसभा चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी. उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए उम्मीदवारों को हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम पूरा देश देखते हैं. हम सभी चीजों के बारे में विचार और चिंता करते हैं. इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि नोटिफिकेशन होने दीजिए, हमारी कोशिश होगी हमारा प्रत्याशी राज्यसभा का चुनाव जीते. उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव में अगर प्रत्याशी नहीं देगी, तो क्या करेगी. बीजेपी का प्रत्याशी तो मैदान में निश्चित रूप से होगा. 

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हमें पूरी उम्मीद है कि पीएम के वैश्विक नेतृत्व क्षमता पर बहुत सारे लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भी हमें वोट देते हैं. बिहार और उड़ीसा में हमने बेहतर मैनेजमेंट से चुनाव जीता है. यहां जो फासला है, उसे तय करके हम राज्यसभा की एक सीट जीतने में सफल होंगे.

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