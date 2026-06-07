झारखंड राज्यसभा चुनाव: कल सुबह 'चाय पर चर्चा' के बाद नामांकन दाखिल करेगी BJP, प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. भाजपा के मुख्य सचेतक और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने जानकारी दी है कि कल (8 जून, 2026) सुबह 9 बजे विधानसभा आवास संख्या-9 में भाजपा विधायक दल की चाय पर चर्चा बैठक आयोजित होगी. बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति, नामांकन प्रक्रिया और आगे की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी.