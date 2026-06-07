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झारखंड राज्यसभा चुनाव: कल सुबह 'चाय पर चर्चा' के बाद नामांकन दाखिल करेगी BJP, प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए कल सुबह 'चाय पर चर्चा' के बाद BJP नामांकन दाखिल करेगी. लेकिन अभी भी प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:11 PM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव: कल सुबह 'चाय पर चर्चा' के बाद नामांकन दाखिल करेगी BJP, प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार
Image Credit: नवीन जायसवाल (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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