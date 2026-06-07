झारखंड राज्यसभा चुनाव: कल सुबह 'चाय पर चर्चा' के बाद नामांकन दाखिल करेगी BJP, प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार

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Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. भाजपा के मुख्य सचेतक और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने जानकारी दी है कि कल (8 जून, 2026) सुबह 9 बजे विधानसभा आवास संख्या-9 में भाजपा विधायक दल की चाय पर चर्चा बैठक आयोजित होगी. बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति, नामांकन प्रक्रिया और आगे की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी.
'भाजपा अपने उम्मीदवार की घोषणा बहुत जल्द करेगी'
बैठक के बाद भाजपा विधायक दल राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन के लिए विधानसभा रवाना होगा. उम्मीदवार के नाम को लेकर पूछे गए सवाल पर नवीन जायसवाल ने कहा कि भाजपा अपने उम्मीदवार की घोषणा बहुत जल्द करेगी. साथ ही, उन्होंने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि कल है और सभी विधायक रांची में मौजूद हैं. नामांकन से जुड़े दस्तावेजों को तैयार किया जा रहा है.
अंतिम औपचारिकताएं कल सुबह होंगी पूरी
उन्होंने कहा कि कल (8 जून, 2026) सुबह सभी विधायक एकत्र होंगे और अंतिम औपचारिकताएं पूरी करेंगे. उम्मीदवार के नाम पर उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा. भाजपा और एनडीए के सभी सहयोगी दल केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित उम्मीदवार का एकजुट होकर समर्थन करेंगे.
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