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झारखंड राज्यसभा चुनाव: JMM की बैठक खत्म, बैद्यनाथ राम की जीत के लिए बनी रणनीति; कांग्रेस उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार

Jharkhand Rajya Sabha Election: मुख्यमंत्री आवास में JMM की अहम बैठक अब खत्म हो गई है. इस बैठक में एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की गई. वहीं, कांग्रेस को समर्थन पर संशय अभी भी बरकरार है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:59 PM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव: JMM की बैठक खत्म, बैद्यनाथ राम की जीत के लिए बनी रणनीति; कांग्रेस उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार
Image Credit: झारखंड राज्यसभा चुनाव: JMM की बैठक खत्म

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