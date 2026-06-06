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Jharkhand Rajya Sabha Election: मुख्यमंत्री आवास में चल रही झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की उच्च स्तरीय बैठक समाप्त हो गई है. बैठक के बाद बाहर निकले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में झामुमो एक ही सीट पर अपना उम्मीदवार उतार रहा है और उसे हर हाल में विजयी बनाने को लेकर गहन रणनीति तैयार की गई है. बैठक से निकलकर राज्यसभा सांसद महुआ माजी और मंत्री हफीजुल हसन ने मीडिया को आश्वस्त करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है. पूरी पार्टी एकजुट होकर अपने उम्मीदवार की जीत के लिए काम करेगी.
'कांग्रेस के उम्मीदवार पर कोई गाइडलाइंस नहीं'
जब नेताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने के बारे में पूछा गया, तो पार्टी के भीतर से अलग-अलग सुर देखने को मिले. विधायक एमटी राजा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करने के बिंदु पर अभी तक आलाकमान की ओर से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है. वहीं, मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि बैठक के अंदर कांग्रेस के समर्थन को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई.
JMM ने बैद्यनाथ राम को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार
दूसरी ओर, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सहयोगी दलों से बातचीत और चर्चा लगातार जारी है. फिलहाल पूरा मंथन झामुमो की तय सीट पर फतह हासिल करने को लेकर हुआ है. बता दें कि JMM ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. JMM की तरफ से राज्यसभा के लिए लातेहार के पूर्व विधायक बैद्यनाथ राम उम्मीदवार है.
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