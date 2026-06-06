Jharkhand Rajya Sabha Election: मुख्यमंत्री आवास में चल रही झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की उच्च स्तरीय बैठक समाप्त हो गई है. बैठक के बाद बाहर निकले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में झामुमो एक ही सीट पर अपना उम्मीदवार उतार रहा है और उसे हर हाल में विजयी बनाने को लेकर गहन रणनीति तैयार की गई है. बैठक से निकलकर राज्यसभा सांसद महुआ माजी और मंत्री हफीजुल हसन ने मीडिया को आश्वस्त करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है. पूरी पार्टी एकजुट होकर अपने उम्मीदवार की जीत के लिए काम करेगी.