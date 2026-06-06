/झारखंड राज्यसभा चुनाव: JMM ने बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार, दूसरी सीट पर कांग्रेस की बढ़ी उम्मीदें

राज्य चुनें
Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड के राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तस्वीर अब लगभग साफ होती नजर आ रही है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए लातेहार के पूर्व विधायक बैद्यनाथ राम के नाम का ऐलान कर दिया है. इसके बाद अब बची हुई दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि महागठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है.
रांची पहुंचे भूपेश बघेल
इसी बीच राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रांची पहुंच चुके हैं. वहीं, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संकेत दिए हैं कि महागठबंधन के भीतर किसी प्रकार का असमंजस नहीं है और उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है.
'हेमंत सोरेन अपने वादों के पक्के'
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने वादों के पक्के हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और जेएमएम का स्वाभाविक गठबंधन ही उनका राजनीतिक परिवार है. उन्होंने कहा कि बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाकर मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति समाज को एक मजबूत संदेश दिया है और यह उनकी व्यापक राजनीतिक सोच को दर्शाता है. राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री को इस फैसले के लिए बधाई देते हुए कहा कि अब भाजपा को यह तय करना होगा कि वह किस आधार पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है.
झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!