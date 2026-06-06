/झारखंड राज्यसभा चुनाव: JMM ने बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार, दूसरी सीट पर कांग्रेस की बढ़ी उम्मीदें

'हेमंत सोरेन अपने वादों के पक्के'

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने वादों के पक्के हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और जेएमएम का स्वाभाविक गठबंधन ही उनका राजनीतिक परिवार है. उन्होंने कहा कि बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाकर मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति समाज को एक मजबूत संदेश दिया है और यह उनकी व्यापक राजनीतिक सोच को दर्शाता है. राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री को इस फैसले के लिए बधाई देते हुए कहा कि अब भाजपा को यह तय करना होगा कि वह किस आधार पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है.