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झारखंड राज्यसभा चुनाव: JMM ने बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार, दूसरी सीट पर कांग्रेस की बढ़ी उम्मीदें

Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा चुनाव होने वाला है. JMM ने बैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, इससे दूसरी सीट पर कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:45 PM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव: JMM ने बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार, दूसरी सीट पर कांग्रेस की बढ़ी उम्मीदें
Image Credit: झारखंड राज्यसभा चुनाव: JMM ने बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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