राज्य चुनें
Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून, 2026 दिन गुरुवार को वोटिंग होगी. विधानसभा परिसर में बनाए गए पोलिंग बूथ पर गुरुवार की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे. इसके ठीक बाद गुरुवार को ही शाम 5 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी. वहीं, राज्यसभा के चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवारों के होने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, जहां एक सीट पर सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की जीत पक्की मानी जा रही है, जबकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर है.
विधानसभा का नंबर गेम समझिए
झारखंड राज्यसभा की दो सीटों के लिए लड़ाई बेहद कड़ी मानी जा रही है. झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का संख्या बल के आधार पर अपने-अपने जीत का दावा कर रहे हैं. इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जिसमें जेएमएम (34), कांग्रेस (16), राजद (4), सीपीआई-एमएल (2) शामिल हैं. वहीं, एनडीए के पास 24 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी (21), आजसू (1), एलजेपी (1), जदयू (1) शामिल हैं. वहीं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक हैं.
चुनावी मैदान में कौन-कौन?
सदन के मौजूदा नंबर के हिसाब से हर उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 28 प्रथम वरीयता मतों की आवश्यकता होगी. राज्यसभा चुनावी मैदान में उतरे तीन चेहरे में जेएमएम के बैद्यनाथ राम प्रत्याशी हैं. कांग्रेस के प्रणव झा और परिमल नाथवानी निर्दलीय बीजेपी समर्थित कैंडिडेट हैं.
क्यों हो रहे राज्यसभा चुनाव?
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों चुनाव दो वजहों से हो रहा है. पहली सीट जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के कारण खाली हुई है. जबकि, दूसरी सीट बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त खाली होगी.