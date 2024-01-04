Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून, 2026 दिन गुरुवार को वोटिंग होगी. विधानसभा परिसर में बनाए गए पोलिंग बूथ पर गुरुवार की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे. इसके ठीक बाद गुरुवार को ही शाम 5 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी. वहीं, राज्यसभा के चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवारों के होने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, जहां एक सीट पर सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की जीत पक्की मानी जा रही है, जबकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर है.