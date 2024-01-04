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झारखंड राज्यसभा चुनाव: 2 सीटों के लिए आज वोटिंग, JMM की एक सीट पक्की, दूसरी पर फंसा पेच

Jharkhand Rajya Sabha Election Voting: झारखंड राज्यसभा की दो सीटों के लिए लड़ाई बेहद कड़ी मानी जा रही है. झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का संख्या बल के आधार पर अपने-अपने जीत का दावा कर रहे हैं.

Written ByShailendra
Published: Jun 18, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:02 AM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव: 2 सीटों के लिए आज वोटिंग, JMM की एक सीट पक्की, दूसरी पर फंसा पेच
Image Credit: झारखंड राज्यसभा चुनाव: 2 सीटों के लिए आज वोटिंग (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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