/झारखंड राज्यसभा के प्रत्याशी प्रणव झा ने पटना में की तेजस्वी यादव से मुलाकात, राजद विधायकों का समर्थन मांगा

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Jharkahnd Rajyasabha Chunav 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की ओर से विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं. इसी कड़ी में सोमवार रात को प्रणव झा ने पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की. माना जा रहा है कि प्रणव झा ने राज्यसभा चुनाव में झारखंड राजद के 4 विधायकों का समर्थन मांगा. झारखंड में कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं और जीतने के लिए प्रणव झा को 28 वोट मिलने चाहिए. कांग्रेस को उम्मीद है कि गठबंधन के सहयोगी होने के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही वाम दलों का समर्थन भी उन्हें मिलेगा.
एक्स पर किए गए एक पोस्ट में प्रणव झा ने कहा, आज राज्यसभा चुनाव-2026 के संदर्भ में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से आत्मीय भेंट एवं सार्थक चर्चा हुई. इस अवसर पर महागठबंधन की एकजुटता, साझा राजनीतिक प्रतिबद्धताओं तथा राज्यसभा चुनाव में गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों की विजय सुनिश्चित करने के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया.
पोस्ट में आगे प्रणव झा ने लिखा, महागठबंधन की एकजुटता, साझा विज़न और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. जनता के हितों, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ हम पूरी मजबूती और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं.
झारखंड राज्यसभा में सीटों का गणित
झारखंड विधानसभा में महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं. इनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल के 4, वामदल के 2 विधायक हैं. ये सभी विधायक सत्तारूढ़ महागठंधन का हिस्सा हैं. दूसरी ओर, एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के 21 और आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास के एक-एक विधायक हैं. अन्य के खाते में भी एक विधायक है.
प्रणव झा की परिमल नाथवानी से टक्कर
राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बैजनाथ महतो आराम से जीतते दिख रहे हैं. जीत के लिए तय 28 वोटों के कोटे से 6 विधायक उनके पास ज्यादा हैं. कांग्रेस की कोशिश इन 6 विधायकों के साथ ही राजद और वामदल के विधायकों को भी अपने पाले में करने की है. लेकिन निर्दलीय परिमल नाथवानी के मैदान में आने से प्रणव झा का खेल बिगड़ सकता है. अगर विधायकों ने 'अंतरात्मा' की आवाज सुनकर वोटिंग की तो कांग्रेस को राज्य में बड़ा झटका लग सकता है.