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झारखंड राज्यसभा के प्रत्याशी प्रणव झा ने पटना में की तेजस्वी यादव से मुलाकात, राजद विधायकों का समर्थन मांगा

Jharkahnd Rajyasabha Chunav 2026: दो दिन बाद झारखंड में राज्यसभा चुनाव होना है, लिहाजा सरगर्मी बढ़ना लाजिमी है. प्रत्याशियों की कोशिश विधायकों को अपने पक्ष में लामबंद करने की है. इसी कड़ी में प्रणव झा राजद नेता तेजस्वी यादव से मिलने पटना पहुंचे थे.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 16, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:53 PM IST
झारखंड राज्यसभा के प्रत्याशी प्रणव झा ने पटना में की तेजस्वी यादव से मुलाकात, राजद विधायकों का समर्थन मांगा
Image Credit: झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की. (@pranavINC)

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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