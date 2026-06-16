/झारखंड राज्यसभा के प्रत्याशी प्रणव झा ने पटना में की तेजस्वी यादव से मुलाकात, राजद विधायकों का समर्थन मांगा

Jharkahnd Rajyasabha Chunav 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की ओर से विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं. इसी कड़ी में सोमवार रात को प्रणव झा ने पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की. माना जा रहा है कि प्रणव झा ने राज्यसभा चुनाव में झारखंड राजद के 4 विधायकों का समर्थन मांगा. झारखंड में कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं और जीतने के लिए प्रणव झा को 28 वोट मिलने चाहिए. कांग्रेस को उम्मीद है कि गठबंधन के सहयोगी होने के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही वाम दलों का समर्थन भी उन्हें मिलेगा.