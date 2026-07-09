/नेशनल कंसल्टेशन में झारखंड को मिले 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 14 एमओयू साइन

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य के समावेशी, सतत और निवेश आधारित विकास के विजन को पेश किया. नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों, पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों और विकास साझेदारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने झारखंड को नवाचार, उद्यमिता और जिम्मेदार निवेश का अग्रणी केंद्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान केवल उसके समृद्ध खनिज संसाधनों तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य 'माइंस टू माइंड्स' के विजन के साथ ज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन को विकास के अगले चरण का आधार बना रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड केवल नई नीतियां नहीं ला रहा, बल्कि निवेश, अवसर और सतत विकास के नए द्वार खोल रहा है.
परामर्श के दौरान झारखंड सरकार ने कुल 14 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिनके माध्यम से राज्य को 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. इनमें 10 एमओयू उद्योग विभाग, 2 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और 2 पर्यटन विभाग की ओर से किए गए. ये समझौते पर्यटन, डिजिटल गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े हैं.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये एमओयू केवल औपचारिक समझौते नहीं, बल्कि झारखंड की विकास क्षमता पर उद्योग जगत के भरोसे का प्रमाण हैं. उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार दीर्घकालिक साझेदारियों के माध्यम से ठोस परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
झारखंड के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य की आदिवासी विरासत, प्राकृतिक संसाधन और युवा आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने दोहराया कि सरकार समावेशी और न्यायसंगत विकास के माध्यम से विशेष रूप से आदिवासी समुदायों समेत समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि निवेशकों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर संवाद के जरिए झारखंड की अपार संभावनाओं को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा.
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विशिष्ट अतिथियों, उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों, विशेषज्ञों और विकास साझेदारों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने सभी को झारखंड की विकास यात्रा का सहभागी बनने का आमंत्रण देते हुए नवाचार, निवेश और समावेशी विकास के आधार पर एक प्रगतिशील, सतत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी झारखंड के निर्माण के सरकार के संकल्प को दोहराया.
रिपोर्ट: राहुल मिश्रा