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नेशनल कंसल्टेशन में झारखंड को मिले 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 14 एमओयू साइन

Jharkhand News: झारखंड सरकार ने कुल 14 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिनके माध्यम से राज्य को 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. इनमें 10 एमओयू उद्योग विभाग, 2 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और 2 पर्यटन विभाग की ओर से किए गए.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 09, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:50 PM IST
नेशनल कंसल्टेशन में झारखंड को मिले 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 14 एमओयू साइन
Image Credit: नेशनल कंसल्टेशन में झारखंड को मिले 86,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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