झारखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, हटिया के नए DSP बने नीरज कुमार, देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

Jharkhand DSP Transfers: झारखंड सरकार की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था फेरबदल किया है. सरकार ने बड़े पैमाने पर डीएसपी (DSP) स्तर के अधिकारियों का तबादला किया है. गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पुलिस उपाधीक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस फेरबदल में नीरज कुमार को हटिया का नया डीएसपी नियुक्त किया गया है, जबकि दीपक कुमार बेड़ो के नए डीएसपी होंगे.

किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी? देखें पूरी लिस्ट

1. नीरज कुमार: डीएसपी, हटिया

2. दीपक कुमार: डीएसपी, बेड़ो

3. मनीष चंद्र लाल: डीएसपी, सिल्ली

4. अजय आयर्न: डीएसपी, मुख्यालय-2 (रांची)

5. प्रकाश सोय: पुलिस उपाधीक्षक (विधि व्यवस्था), धनबाद

6. राजीव रंजन: सिटी डीएसपी, बोकारो

7. अजय प्रसाद: ट्रैफिक डीएसपी, बोकारो

8. वी. कृष्णा कुमार: पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, रांची

9. वी. केशव कुमार: बोकारो से ट्रांसफर कर पुलिस उपाधीक्षक, गोड्डा बनाया गया

10. वी. कुमार विजय सिंह: साहिबगंज से ट्रांसफर कर पुलिस उपाधीक्षक, गिरिडीह बनाया गया

11. मनोज कुमार सिंह: जमशेदपुर से ट्रांसफर कर पुलिस उपाधीक्षक, चाईबासा बनाया गया

12. एस. जयप्रकाश रेड्डी: हजारीबाग से ट्रांसफर कर पुलिस उपाधीक्षक, धनबाद बनाया गया