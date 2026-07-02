/झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने 25 बीडीओ को सौंपी नई गाड़ियां, दिए अहम निर्देश

राज्य चुनें
Jharkhand News: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने गुरुवार (2जुलाई) को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में 25 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को नई सरकारी वाहनों की चाबियां सौंपी. इस अवसर पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया. इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि विभाग का प्रयास था कि बीते वर्ष ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वाहन उपलब्ध करा दिए जाएं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई. अब उन सभी समस्याओं का सामाधान कर लिया गया है और साल के पहले तिमाही में 25 BDO को वाहन उपलब्ध करा दिए गए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसी वर्ष शेष प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी नए वाहन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन अब इसमें काफी सुधार हुआ है. दूर-दराज के गांवों से भी लोग आसानी से प्रखंड कार्यालय तक पहुंच पा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ब्लॉक में आने वाले लोगों के कार्य समय पर और सरलता से हों, क्योंकि सरकार की छवि प्रशासन की कार्यशैली से ही बनती और बिगड़ती है. उन्होंने 16वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और पंचायत प्रतिनिधियों, विशेषकर मुखियाओं का मार्गदर्शन करने पर भी जोर दिया.
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण डिजिटलीकरण सरकार की प्राथमिकता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंचायत स्तर पर ही लोगों को अधिकतम सेवाएं उपलब्ध हों. सरकार के ईडियोलॉजी के साथ सभी लोगों को काम करना है गांव के लोग परेशान न हो इसका विशेष ध्यान आप सभी लोगों को देना है.