/झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने 25 बीडीओ को सौंपी नई गाड़ियां, दिए अहम निर्देश

उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन अब इसमें काफी सुधार हुआ है. दूर-दराज के गांवों से भी लोग आसानी से प्रखंड कार्यालय तक पहुंच पा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ब्लॉक में आने वाले लोगों के कार्य समय पर और सरलता से हों, क्योंकि सरकार की छवि प्रशासन की कार्यशैली से ही बनती और बिगड़ती है. उन्होंने 16वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और पंचायत प्रतिनिधियों, विशेषकर मुखियाओं का मार्गदर्शन करने पर भी जोर दिया.