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झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने 25 बीडीओ को सौंपी नई गाड़ियां, दिए अहम निर्देश

Jharkhand News: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने प्रोजेक्ट भवन में 25 BDO को नई सरकारी गाड़ियों की चाबियां सौंपी. इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, 16वें वित्त आयोग की राशि के सही उपयोग, डिजिटलीकरण और आम लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं देने पर जोर दिया.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 02, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:12 PM IST
झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने 25 बीडीओ को सौंपी नई गाड़ियां, दिए अहम निर्देश
Image Credit: दीपिका पांडेय, ग्रामीण विकास मंत्रीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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