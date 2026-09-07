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झारखंड SIR में करीब 43.62 लाख नाम कटे, 15 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावा-आपत्ति

झारखंड में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 43.61 लाख से ज्‍यादा लोगों के नाम हटा दिए गए. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि राज्य में SIR के तहत गिनती का चरण शुरू होने से पहले 2.64 करोड़ मतदाता थे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 07, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:08 PM IST
झारखंड SIR में करीब 43.62 लाख नाम कटे, 15 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावा-आपत्ति
Image Credit: झारखंड SIR: 15 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावा-आपत्ति (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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