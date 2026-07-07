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बोकारो में भारी बारिश के बीच SIR जारी, उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को DC अजय नाथ झा ने किया सम्मानित

Jharkhand SIR News: बोकारो में भारी बारिश के बीच SIR का काम हो रहा है. ऐसे में इसे तेज गति देने के लिए बोकारो के डीसी अजय नाथ झा ने कसमार-जरीडीह के विभिन्न मतदान केंद्रों में एसआईआर-2026 अभियान का निरीक्षण किया. इस दौरान अच्छा काम करने वाले BLOs को सम्मानित भी किया गया.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 07, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:57 PM IST
बोकारो में भारी बारिश के बीच SIR जारी, उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को DC अजय नाथ झा ने किया सम्मानित
Image Credit: बोकारो में भारी बारिश के बीच SIR जारी, उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को DC अजय नाथ झा ने किया सम्मानित (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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