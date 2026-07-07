/बोकारो में भारी बारिश के बीच SIR जारी, उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को DC अजय नाथ झा ने किया सम्मानित

बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) सह उपायुक्त (DC) अजय नाथ झा ने कसमार एवं जरीडीह प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 अभियान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए अभियान को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया. निरीक्षण के क्रम में डीईओ सह डीसी ने गोमिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत कसमार प्रखंड के बूथ संख्या-309 की बीएलओ रेणु देवी एवं बूथ संख्या-324 की बीएलओ नीलम जायसवाल तथा बेरमो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जरीडीह प्रखंड के बूथ संख्या-284 की बीएलओ धर्मशिला देवी एवं बूथ संख्या-301 की बीएलओ सरिता देवी से अभियान की प्रगति की जानकारी ली.