/झारखंड SIR: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की तारीख बढ़ी, अब 30 सितंबर तक का मौका, कांग्रेस ने लूटा क्रेडिट

झारखंड में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार कराने वालों को बड़ी राहत मिली है. अब चुनाव आयोग की ओर से दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. इससे वैलिड वोटरों को फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 जमा करने का एक और मौका मिल गया है. झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 4 सितंबर तय थी. बाद में मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए इसे 15 सितंबर तक बढ़ाया गया और अब इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा करें.