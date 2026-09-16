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झारखंड SIR: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की तारीख बढ़ी, अब 30 सितंबर तक का मौका, कांग्रेस ने लूटा क्रेडिट

झारखंड SIR में दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. अब पात्र मतदाता 30 सितंबर तक ऑनलाइन या संबंधित BLO के माध्यम से फॉर्म-6 जमा कर नाम जुड़वा सकते हैं. वहीं, फॉर्म-7 से नाम हटाने और फॉर्म-8 के जरिए सुधार या स्थानांतरण भी कराया जा सकेगा.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 16, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:21 PM IST
झारखंड SIR: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की तारीख बढ़ी, अब 30 सितंबर तक का मौका, कांग्रेस ने लूटा क्रेडिट
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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