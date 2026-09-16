/झारखंड SIR: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की तारीख बढ़ी, अब 30 सितंबर तक का मौका, कांग्रेस ने लूटा क्रेडिट

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झारखंड में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार कराने वालों को बड़ी राहत मिली है. अब चुनाव आयोग की ओर से दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. इससे वैलिड वोटरों को फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 जमा करने का एक और मौका मिल गया है. झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 4 सितंबर तय थी. बाद में मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए इसे 15 सितंबर तक बढ़ाया गया और अब इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा करें.
अब पात्र मतदाता 30 सितंबर तक ऑनलाइन या संबंधित BLO के माध्यम से फॉर्म-6 जमा कर नाम जुड़वा सकते हैं. वहीं, फॉर्म-7 से नाम हटाने और फॉर्म-8 के जरिए सुधार या स्थानांतरण भी कराया जा सकेगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी भारतीय नागरिक, जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाकर फॉर्म-6 अवश्य भरें. के रवि ने बताया कि वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम, पता या अन्य किसी विवरण में कोई गलती है, तो वे फॉर्म-8 और आवश्यक घोषणा पत्र के जरिए उन्हें सही करा सकते हैं.
उधर, SIR में दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि बढाए जाने को लेकर कांग्रेस ने क्रेडिट लेने की कोशिश की है. झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता किशोर शाह देव ने कहा कि हमें यह उम्मीद थी कि तय समय से यह पूरा नहीं हो सकता था, इसीलिए हमने समय बढ़ाने की मांग की थी. हमारी मांग पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. किशोर शाह देव ने कहा है कि हमने 1 महीने वक्त बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 15 दीनों का एक्सटेंशन दिया है. इसका हम स्वागत करते हैं. हमारा उद्देश्य है कि एक भी पत्र मतदाता का नाम नहीं कटे. हम लोग इसी कवायद में काम कर रहे हैं. पार्टी एक भी वैलिड मतदाता का नाम छूटने नहीं देगी.
इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने कहा कि हमारी मांग के अनुरूप वक्त बढ़ाया गया है. इसका स्वागत है, लेकिन तरीके को थोड़ा बदलने की जरूरत है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि SIR की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है. भाजपा के कार्यकर्ता प्रभावित कर रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है. माइनॉरिटी और आदिवासी वोटर को टारगेट किया जा रहे हैं. बीजेपी पर निशाना साधते हुए मनोज पांडेय ने कहा कि वे लोग बंगाल में इस प्रयोग को करके सफल हो गए, लेकिन झारखंड में हम मुस्तैद हैं.
वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दावा-आपत्ति की तारीख बढ़ने पर खुशी जताते हुए सभी वोटरों से अपना ना जुड़वाने की अपील की है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि भाजपा अपील करती है कि जिनके भी नाम वोटर लिस्ट में छूट गए हैं, वे अपना नाम जुड़वा लें. उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल हमेशा से वक्त बढ़ाने की मांग कर रहे थे और चुनाव आयोग ने उनकी बातों को सुना. हम इसका स्वागत करते हैं. फिर भी यह लोग चुनाव आयोग पर निशाना साधने से नहीं चूकते.