/साहिबगंजः SIR प्रक्रिया में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, चुनाव आयोग ने पकड़ा फर्जी निवास प्रमाण, CSP संचालक सहित पांच पर FIR दर्ज

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झारखंड में एसआईआर को लेकर मैपिंग का काम खत्म होने के बाद प्रारूप वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया. प्रारूप मतदाता सूची में शामिल 16,52,203 वोटरों में से 4,45,901 वोटरों के नाम, उम्र, पिता के नाम समेत अन्य तरह की विसंगतियां पाई गई हैं. अब इन वोटरों को जिला निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है. इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शनिवार (5 सितंबर) को बरहरवा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर एसआईआर कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला पकड़ा. इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रज्ञा केंद्र संचालक सहित पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. दस्तावेज सत्यापन के दौरान इन प्रमाण पत्रों पर संदेह हुआ था.
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शनिवार को बरहरवा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर एसआईआर कार्य का निरीक्षण किया. उनके साथ जिले के उपायुक्त दीपक दुबे भी मौजूद थे. निरीक्षण के दौरान उन्होंने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया. मिली जानकारी के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के तहत दस्तावेज सत्यापन के दौरान आहुतग्राम पंचायत के बूथ संख्या 55 के रबी शेख (26 वर्ष), पिंटू शेख (35 वर्ष), संटु शेख (33 वर्ष) और रुबेदा बीबी (64 वर्ष) के निवास प्रमाण पत्र पर संदेह हुआ. इसके बाद मामले की जांच को लेकर बरहरवा अंचल कार्यालय को पत्र लिखा गया.
जांच के दौरान चारों के निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए. जांच में यह भी सामने आया कि गांव में प्रज्ञा के संचालक द्वारा फर्जी तरीके से यह प्रमाण पत्र बनाया गया था. सीएसपी संचालक सहित पांच लोगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्यवाही का आदेश सीईओ द्वारा दिया गया.