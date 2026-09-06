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साहिबगंजः SIR प्रक्रिया में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, चुनाव आयोग ने पकड़ा फर्जी निवास प्रमाण, CSP संचालक सहित पांच पर FIR दर्ज

झारखंड में एसआईआर को लेकर मैपिंग का काम खत्म होने के बाद प्रारूप वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया. प्रारूप मतदाता सूची में शामिल 16,52,203 वोटरों में से 4,45,901 वोटरों के नाम, उम्र, पिता के नाम समेत अन्य तरह की विसंगतियां पाई गई हैं. अब इन वोटरों को जिला निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 06, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:42 AM IST
साहिबगंजः SIR प्रक्रिया में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, चुनाव आयोग ने पकड़ा फर्जी निवास प्रमाण, CSP संचालक सहित पांच पर FIR दर्ज
Image Credit: साहिबगंजः SIR प्रक्रिया में EC ने पकड़ा फर्जी निवास प्रमाण पत्र, 5 पर FIR दर्ज (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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