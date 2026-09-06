/साहिबगंजः SIR प्रक्रिया में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, चुनाव आयोग ने पकड़ा फर्जी निवास प्रमाण, CSP संचालक सहित पांच पर FIR दर्ज

झारखंड में एसआईआर को लेकर मैपिंग का काम खत्म होने के बाद प्रारूप वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया. प्रारूप मतदाता सूची में शामिल 16,52,203 वोटरों में से 4,45,901 वोटरों के नाम, उम्र, पिता के नाम समेत अन्य तरह की विसंगतियां पाई गई हैं. अब इन वोटरों को जिला निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है. इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शनिवार (5 सितंबर) को बरहरवा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर एसआईआर कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला पकड़ा. इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रज्ञा केंद्र संचालक सहित पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. दस्तावेज सत्यापन के दौरान इन प्रमाण पत्रों पर संदेह हुआ था.