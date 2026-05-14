'SIR के लिए हम तैयार', झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) - चरण III के तहत झारखंड राज्य के लिए भी एसआईआर कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैयारी पूर्व से ही तय है. उन्होंने कहा कि इस क्रम में आगामी 23 मई, 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर सभी अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी. इस सूची में उनके बीएलओ के नाम और नंबर भी छपे होंगे, जिससे मतदाता अपनी मैपिंग के लिए बीएलओ (BLO) से संपर्क कर सकें.

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उन्होंने कहा कि अनमैप्ड मतदाताओं की सूची की एक प्रति बीएलओ को भी दी जाएगी, ताकि वे ASDD सूची (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) को अंतिम रूप दे सकें. साथ ही, शेष अनमैप्ड मतदाता गणना (Enumeration) फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले अपने दस्तावेजों को तैयार कर सकें, ताकि घोषणा पत्र के साथ उन्हें प्रस्तुत किया जा सके.

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के. रवि कुमार ने कहा कि एक भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छुटे नहीं, इसे लक्ष्य बनाकर कार्य किया जा रहा है. राज्य में प्रत्येक घरों तक उनके मतदान केंद्र क्षेत्र की बीएलओ द्वारा घर-घर विजिट कर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा. उन्होंने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में आपका सहयोग अपेक्षित है.

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 01 अक्टूबर, 2026 को तय करते हुए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है. तैयारी, प्रशिक्षण एवं मुद्रण 20 जून, 2026 से 29 जून 2026 तक की जानी है. बीएलओ 30 जून, 2026 से 29 जुलाई, 2026 तक घर-घर विजिट कर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. 29 जुलाई, 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण भी होगा.

वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन 5 अगस्त, 2026 को किया जाएगा. इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 5 अगस्त, 2026 से 4 सितंबर, 2026 तक तय की गई है. नोटिस फेज तथा दावा व आपत्तियों के निस्तारण की अवधि 5 अगस्त, 2026 से 3 अक्टूबर, 2026 तक है. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर, 2026 को किया जाएगा.

झारखंड में 12 मई, 2026 तक मतदाताओं की कुल संख्या 2,64,89,777 है. विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में संलग्न बीएलओ की वर्तमान संख्या 29,571 है एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए की अद्यतन संख्या 21,644 है.