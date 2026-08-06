/झारखंड एसआईआर: मतदाता सूची से 43 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम डिलीट

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झारखंड में एसआईआर प्रकिया चल रही है. इस दौरान अभी तक मतदाता सूची से 43 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम डिलीट किए जा चुके हैं. जिनके नाम कटे हैं, उनको आपत्ति दर्ज करने के लिए 4 सितंबर तक का वक्त दिया गया है. निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य की प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है. यह सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है, जिससे मतदाता आसानी से अपने नाम का सत्यापन कर सकते हैं. जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, वे 4 सितंबर तक फॉर्म 6 सहित निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. ECINET ऐप और आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूची उपलब्ध है. सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 3 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी. मामले को लेकर राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप वाली बयानबाजी भी शुरू हो गई है.
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, एसआईआर में बहुत खामियां हैं, जो ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है. कहीं भी बीएलओ घरों में नहीं गए हैं. बहुत बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं. इससे एक इंटेंशन दिखता है. इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी और माइनॉरिटी के नाम काटे गए हैं. यही तो केंद्र का इंस्ट्रक्शन था.
मनोज पांडेय का कहना है कि मानसून का समय है, बहुत लोग इम्युनरेशन भरकर जमा नहीं कर पाए. इसको लेकर और समय देने की आवश्यकता थी. प्रावधान है अपील का, नाम जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. समय सीमा तय करें कि इतने दिनों में आवेदन पर विचार होगा.
दूसरी ओर, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, एसआईआर को लेकर विरोधी नैरेटिव सेट किया जा रहा है. अगर ये लोग चाहते हैं मरे हुए लोगों, शिफ्ट किए हुए लोगों के वोट से चुनाव जीतेंगे तो ये भूल जाते हैं कि अब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है. चुनाव आयोग निष्पक्ष है.
उन्होंने कहा कि जेन्युन वोटर एक भी नहीं छूटेंगे. जितने इनके घुसपैठिए वोटर हैं, बंग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं, एक भी नहीं बचेंगे. ये तो शुरुआत है. अभी आपत्तियों का समय है. हमें भी बहुत सारी आपत्तियां मिली हैं कि बहुत से ऐसे मुसलमानों के नाम आ गए हैं, जिनका कोई इतिहास और वंशावली झारखंड का नहीं है. हमें भी आपत्ति देने का समय है.