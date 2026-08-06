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झारखंड एसआईआर: मतदाता सूची से 43 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम डिलीट

झारखंड में 43 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटने के साथ ही राजनीति शुरू हो गई है. सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय बता रही है तो बीजेपी का कहना है कि ये लोग मरे हुए लोगों के वोटों से चुनाव जीतना चाहते हैं.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited BySunil MIshra
Published: Aug 06, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:14 PM IST
झारखंड एसआईआर: मतदाता सूची से 43 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम डिलीट
Image Credit: झारखंड में एसआईआर (File Photo)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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