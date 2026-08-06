/झारखंड एसआईआर: मतदाता सूची से 43 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम डिलीट

झारखंड में एसआईआर प्रकिया चल रही है. इस दौरान अभी तक मतदाता सूची से 43 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम डिलीट किए जा चुके हैं. जिनके नाम कटे हैं, उनको आपत्ति दर्ज करने के लिए 4 सितंबर तक का वक्त दिया गया है. निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य की प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है. यह सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है, जिससे मतदाता आसानी से अपने नाम का सत्यापन कर सकते हैं. जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, वे 4 सितंबर तक फॉर्म 6 सहित निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. ECINET ऐप और आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूची उपलब्ध है. सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 3 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी. मामले को लेकर राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप वाली बयानबाजी भी शुरू हो गई है.