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झारखंड में SIR आज से, अब 29 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे BLO

Jharkhand SIR News: झारखंड में SIR की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है. बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्र मतदाता को देने का काम करेगें. ये प्रक्रिया 30 जून से शुरु होकर 29 जुलाई तक चलेगी. वोटर लिस्ट में हो रही SIR प्रक्रिया को लेकर प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है. बीजेपी इसका समर्थन कर रही है, तो सत्ताधारी दल इसे केंद्र सरकार का षड्यंत्र बता रहे हैं.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 30, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:37 AM IST
झारखंड में SIR आज से, अब 29 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे BLO
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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