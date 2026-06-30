/झारखंड में SIR आज से, अब 29 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे BLO

Jharkhand SIR News: झारखंड में SIR की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है. बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्र मतदाता को देने का काम करेगें. ये प्रक्रिया 30 जून से शुरु होकर 29 जुलाई तक चलेगी. पैरेंटल मैपिंग के बाद अब बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्र के जरिए मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. बता दें कि 29 जुलाई तक गणना चलेगी. 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा. दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 5 अगस्त से 4 सितंबर तक का वक्त होगा. 5 अगस्त से 3 अक्टूबर की अवधि में नोटिस फेज, दावे और आपत्तियों के निस्तारण का काम किया जाएगा. इसके बाद मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर को होगा. SIR प्रक्रिया पर झारखंड के हर दल की निगाहें टिकी है और हर दल BLA-2 के माध्यम पर इस पर निगरानी के दावे कर रहे हैं. बीजेपी की ओर से अवैध मतदाताओं को हटाने की बात कही जा रही है तो राज्य की सत्ताधारी दल केंद्र के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देने की बात कर रहे हैं.