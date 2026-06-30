/झारखंड में SIR आज से, अब 29 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे BLO

राज्य चुनें
Jharkhand SIR News: झारखंड में SIR की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है. बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्र मतदाता को देने का काम करेगें. ये प्रक्रिया 30 जून से शुरु होकर 29 जुलाई तक चलेगी. पैरेंटल मैपिंग के बाद अब बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्र के जरिए मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. बता दें कि 29 जुलाई तक गणना चलेगी. 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा. दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 5 अगस्त से 4 सितंबर तक का वक्त होगा. 5 अगस्त से 3 अक्टूबर की अवधि में नोटिस फेज, दावे और आपत्तियों के निस्तारण का काम किया जाएगा. इसके बाद मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर को होगा. SIR प्रक्रिया पर झारखंड के हर दल की निगाहें टिकी है और हर दल BLA-2 के माध्यम पर इस पर निगरानी के दावे कर रहे हैं. बीजेपी की ओर से अवैध मतदाताओं को हटाने की बात कही जा रही है तो राज्य की सत्ताधारी दल केंद्र के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देने की बात कर रहे हैं.
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने एसआईआर को लेकर कहा कि घुसपैठिए को तो हटना ही है, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती. उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए यहां के लोगों का अधिकार और हक छीन कर खाने का काम कर रहे हैं, झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को हमारे बीएलए-2 बूथों पर मुस्तैदी से तैनात होकर हटाने का काम करेगें. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता की पैनी निगाह है. वे बीएलओ को सहयोग करने का काम करेंगे. एसआईआर के माध्यम से अवैध वोटर या जो लोग नहीं रहते हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको हटवाने का काम करेगें. इस काम में वे पूरी ताकत के साथ लगेंगे. आदित्य साहू ने कहा कि जो लोग वर्षों से झारखंड से बाहर रह रहे हैं, एसआईआर में उनको हटाने का प्रावधान है.
वहीं, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा आज से बीएलओ घर-घर जाएंगे. उनके साथ में हमारे बीएलए भी होंगे, जो उनकी निगरानी रखेंगे. जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि हमारे BLA उनका (BLO) का सहयोग भी करेंगे. उनसे जो मतदाता छूट जाएंगे, वहां हमारे बीएलए ले जाने का काम करेंगे. जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो केंद्र सरकार की मंशा है, वो सफल न हो पाए. पार्टी की सोच है और हमारे सारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं. पार्टी नेता भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मनोज पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग का जो मकसद है, जो षड्यंत्र है, वो यहां सफल नहीं हो पाएगा. उनका मकसद है एंटी बीजेपी वोटर का नाम काट दें, इसको हम सफल नहीं होने देंगे. हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं और नजर रखेंगे.
एसआईआर पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे हम पिछले अनुभव के हिसाब से जो देख रहे हैं. वहां (बिहार-बंगाल) जिस तरह से एसआईआर हुआ, अगर हम झारखंड में मुस्तैद नहीं रहे तो खोज-खोज कर विपक्ष के वोटर और नेताओं के नाम काट दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसको लेकर झारखंड में हम लोगों ने बूथ लेवल पर बीएलए-2 भी बनाया है. आज सारे बूथ पर उनकी बैठक भी रखी गई है. मुस्तैदी तो है पर चोर उससे भी शातिर है, इसलिए कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष मुस्तैदी से सभी बूथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे.