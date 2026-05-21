Jharkhand SIR: झारखंड में शुरू हुई SIR, वोटर लिस्ट से ना कटे आपका नाम तो 30 जून से 29 जुलाई तक जरूर कर लें ये काम

Jharkhand SIR Latest News: झारखंड की वोटर लिस्ट में SIR की प्रक्रिया बुधवार यानी 20 जून से शुरु हो चुकी है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, झारखंड में 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. इसके बाद पांच अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. निर्वाचन आयोग के मुताबिक, जिन-जिन वोटर का नाम मतदाता सूची में है, उन्हें 30 जून से 29 जुलाई तक एक फॉर्म दिया जाएगा. वोटरों को अपनी पूरी डिटेल इस फॉर्म में भरकर जमा करना होगा. बीएलओ घर घर जाकर पक्रिया पूर्ण करवाएंगे. 5 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, फिर आपत्ति लिए जाएंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि बीएलओ किसी भी घर में तीन बार तक जाएंगे. जिनका मैपिंग हुआ या किसी कारण नहीं हुआ है, वो फॉर्म भर दें. उनका भी आवेदन लिया जाएगा. आयोग ने साफ कहा कि ये प्रक्रिया सिर्फ भारत के नागरिक के लिए है. किसी भी विदेश नागरिक को झारखंड में है उनके लिए ये प्रकिया नहीं है. किसी भी भारत के नागरिक को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर मतदाता को समय निकाल कर बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म को भर कर देना है. सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता से भी अनुरोध है इस में सहयोग करें.

झारखंड निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस कार्य में कुल 32 हजार बीएलओ सहित कुल 50 हजार कर्मी को इस प्रक्रिया को पूर्ण करवाने में लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वैलिड वोटरों को 11 डॉक्यूमेंट में से किसी एक को देना है. एक बीएलओ को 1200 वोटर का आवेदन लेना है. औसतन एक बीएलओ पर 950 वोटर की जिम्मेदारी है. बीएलओ के सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है. राज्य में एसआईआर प्रक्रिय शुरु होने के साथ ही 20 जून से किसी भी ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति लेना आवश्यक होगा.