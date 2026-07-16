/Jharkhand SIR: झारखंड की कई विधानसभा क्षेत्रों में 98% तक SIR कार्य पूरा, कुछ BLOs पर लापरवाही के आरोप

के रविकुमार ने बताया कि 5 हजार 336 ऐसे मतदान केंद्र है जहां 100 प्रतिशत मतदाताओं को उनके बीएलओ द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीएलओ सिर्फ घर-घर जाकर सत्यापन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें उनके मूल दायित्वों के अनुरूप भी तैनात किया जा रहा है, ताकि पुनरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके. इस बीच कुछ इलाकों में कैंप लगाकर एसआईआर फॉर्म भरवाने की सूचनाएं भी मिली हैं. इस पर चुनाव विभाग ने साफ किया है कि इस तरह की गतिविधियों की अनुमति केवल राजनीतिक दलों को अपने स्तर पर मतदाताओं की सहायता के लिए है, जबकि आधिकारिक सत्यापन और फॉर्म संग्रहण की प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत ही होगी.