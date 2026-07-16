/Jharkhand SIR: झारखंड की कई विधानसभा क्षेत्रों में 98% तक SIR कार्य पूरा, कुछ BLOs पर लापरवाही के आरोप

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राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से जारी है. चुनाव आयोग की निगरानी में चल रहे इस अभियान में कई विधानसभा क्षेत्रों में 98 फीसदी तक कार्य पूरा कर लिया गया है. हालांकि, कुछ स्थानों से बीएलओ के कामकाज को लेकर शिकायतें भी सामने आई हैं. मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रविकुमार का कहना है कि जहां भी बीएलओ या अन्य कर्मियों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता या पैसे लेने की शिकायत मिली है, वहां तत्काल जांच और कार्रवाई की जा रही है.
के रविकुमार ने बताया कि 5 हजार 336 ऐसे मतदान केंद्र है जहां 100 प्रतिशत मतदाताओं को उनके बीएलओ द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीएलओ सिर्फ घर-घर जाकर सत्यापन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें उनके मूल दायित्वों के अनुरूप भी तैनात किया जा रहा है, ताकि पुनरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके. इस बीच कुछ इलाकों में कैंप लगाकर एसआईआर फॉर्म भरवाने की सूचनाएं भी मिली हैं. इस पर चुनाव विभाग ने साफ किया है कि इस तरह की गतिविधियों की अनुमति केवल राजनीतिक दलों को अपने स्तर पर मतदाताओं की सहायता के लिए है, जबकि आधिकारिक सत्यापन और फॉर्म संग्रहण की प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत ही होगी.
अधिकारियों का दावा है कि अभियान निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर काम जारी है. झारखंड में चल रहा यह विशेष गहन पुनरीक्षण आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. चुनाव आयुक्त ने कहा कि पात्र मतदाता का नाम नहीं हटेगा और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी.
वहीं, दूसरी ओर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर SIR प्रक्रिया की समय-सीमा 15 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि वर्तमान कार्य प्रगति को देखते हुए 29 जुलाई तक SIR प्रक्रिया पूरी होना कठिन प्रतीत हो रहा है.