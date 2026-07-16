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Jharkhand SIR: झारखंड की कई विधानसभा क्षेत्रों में 98% तक SIR कार्य पूरा, कुछ BLOs पर लापरवाही के आरोप

Jharkhand SIR: मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रविकुमार ने बताया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में 98 फीसदी तक कार्य पूरा कर लिया गया है. हालांकि, कुछ स्थानों से बीएलओ के कामकाज को लेकर शिकायतें भी सामने आई हैं. जहां से BLOs के खिलाफ शिकायत मिली है, वहां तत्काल जांच और कार्रवाई की जा रही है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 16, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:24 AM IST
Jharkhand SIR: झारखंड की कई विधानसभा क्षेत्रों में 98% तक SIR कार्य पूरा, कुछ BLOs पर लापरवाही के आरोप
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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