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रामगढ़ में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत पर सरकार सख्त, श्रम मंत्री ने परिजन को दिया 21 लाख रुपये का चेक

Jharkhand Steel Factory Boiler Blast: रामगढ़ में झारखंड इस्पात फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत पर सरकार सख्त नजर आ रही है. इसी क्रम में श्रम मंत्री ने परिजनों को 21 लाख रुपये का चेक सौंपा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:07 PM IST

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रामगढ़ में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत पर सरकार सख्त
रामगढ़ में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत पर सरकार सख्त

Ramgarh News: रामगढ़ में झारखंड इस्पात फैक्ट्री में बॉयलर फटने से तीन मजदूरों की मौत हो गई है. इन मौतों के बाद, झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने फैक्ट्री का दौरा किया. झारखंड इस्पात फैक्ट्री के प्रबंधन, स्थानीय विधायकों, जन प्रतिनिधियों और मजदूरों के परिवारों के साथ चर्चा करने के बाद, मंत्री ने मृतक परिवारों को 21 लाख रुपये के चेक सौंपे. यह राशि जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे के तौर पर दी गई है.

दो मजदूरों की हालत गंभीर
बॉयलर फटने की घटना झारखंड इस्पात फैक्ट्री में हुई थी, जिसके मालिक उद्योगपति रामचंद्र रुंगटा हैं. इस घटना में नौ मजदूर झुलस गए थे. कल तीन मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य मजदूरों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लिया है. सीएम सोरेन के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, श्रम मंत्री ने झारखंड इस्पात फैक्ट्री की घटना की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है. श्रम विभाग के सदस्य घटनाक्रम की पूरी तरह से जांच करेंगे. श्रम मंत्री ने मृतक मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की और उन मजदूरों से मिलने के लिए अस्पताल का भी दौरा किया, जिनकी हालत अभी गंभीर है.

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रामगढ़ की विधायक ममता देवी भी मौजूद
शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी मुलाकात के दौरान, मंत्री ने फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा दिए गए मुआवजे के चेक व्यक्तिगत रूप से सौंपे. इस दौरे के दौरान मंत्री के साथ रामगढ़ की विधायक ममता देवी भी मौजूद थीं. इसके अलावा, मंत्री ने मृतक मजदूरों के परिवारों को अंतिम संस्कार और उससे जुड़े खर्चों में मदद के लिए अपने निजी संसाधनों से नकद रूप में अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की. इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के निर्देशों के अनुसार, इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है. फैक्ट्री की घटना में हुई लापरवाही की जांच पूरी करने और 48 घंटों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए गए हैं. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस पूरे मामले में फैक्ट्री प्रबंधन दोषी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल

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