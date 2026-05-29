Jharkhand Weather: आंधी-तूफान के साथ भयंकर बारिश, ठनका-ओलावृष्टि की चेतावनी! देखें झारखंड की मौसम रिपोर्ट

Jharkhand Aaj Ka Mausam: बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवा झारखंड की ओर आ रही हैं. इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय चक्रवाती परिसंचरण के असर से वातावरण में अस्थिरता बढ़ी है. यही वजह है कि प्रदेश का मौसम अब बिल्कुल बदल चुका है.
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Jharkhand Weather Report Today: झारखंड में मौसम बदलते ही लोगों को झुलसाने वाल गर्मी से बड़ी राहत मिली है. प्रदेश में बीते दो दिनों से प्री-मानसून की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. कई जिलों में हुई बारिश से तापमान में काफी कमी आई है, जिससे लोगों को हीटवेव से मुक्ति मिली. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मौसम सुहावना रहने का पू्र्वानुमान जताया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज यानी शुक्रवार (29 मई) को पूरे झारखंड में अच्छी-खासी बारिश हो सकती है. हालांकि, इस दौरान तूफानी हवाएं तांडव मचा सकती है. कुछ इलाकों में ठनका और ओले गिरने को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है.
मौसम विभाग के अनुसार, एक जून तक झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. आने वाले दिनों में राज्य सभी जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. अगले पांचों दिन में झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का दौर देखने को मिलेगा. जिसके चलते हीटवेव चलने की संभावना नहीं है.
29 मई से एक जून तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी की संभावना है.मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. झारखंड में मानसून के 14 से 17 जून तक पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो इस बार अल नीनो के कारण मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना है.
मौसम में बदलाव असर दिखने भी लगा है और देर शाम तेज हवा बहने से आमजनों को गर्मी से काफी राहत मिली. बताया गया कि मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है. गुरुवार को राजधानी रांची का अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.